Draze zaplacené vyhození puku: Krev v hledišti i vítězný gól Ocelářů

Dvojnásobná porce smůly. Puk, který vítkovický obránce Karel Plášil v oslabení vyhazoval vysokým obloukem ze třetiny, trefil diváka v první řadě. Na krvavé zranění okamžitě upozorňoval třinecký brankář Ondřej Kacetl, zasahovat musela záchranka. V prvním čtvrtfinále za to pak draze zaplatily i Vítkovice. Následné oslabení ve třech (38 vteřin) sice ubránily, ale v dohrávané přesilovce otevřel Andrej Nestrašil skóre. A byl to nakonec i vítězný gól, Oceláři vyhráli 3:0. Dnes se v Třinci hraje od 18 hodin.

„Nikdo nechce schválně udělat faul nebo oslabit tým,“ krčil rameny vítkovický obránce Lukáš Kovář. „Může se stát, že někdo nešťastně fauluje nebo se stane nějaká taková situace. Je jasné, že si na to musíme dávat pozor, ale nikdo nechce schválně udělat chybu.“

Právě na disciplínu se Ostravané před sérii s úřadujícími mistry speciálně upozorňovali. Oceláři měli v základní části nejúdernější přesilovky (29,15 %). „Třinec je má smrtící,“ přitakal trenér Miloš Holaň. „Naše disciplína musí být o hodně lepší, než byla s Olomoucí.“

V prvním čtvrtfinále se to Ostravanům vcelku dařilo plnit, z role vypadli jen na moment. A stálo je to zápas. Ve 28. minutě Jakub Stehlík při čištění prostoru před svojí bránou zbytečně naložil Marko Daňovi poté, co ho od gólmana odstrčil (hrubost). A v oslabení pak Karel Plášil nešťastně vyhodil puk přes hrazení.

V součtu s pěti dramatickými bitvami s Olomoucí šli Vítkovičtí na dvě minuty za zdržování hry po vyhození puku za katr už počtvrté. Dvakrát je soupeř z přesilovek potrestal. Dvakrát za vyhození puku pykal útočník Lukáš Krenželok (první zápas v čase 59:11, pátý zápas v čase 50:17), jednou obránce Ruslan Pedan (pátý zápas v čase 57:25). Teď se k nim přidal Karel Plášil. Faktem je, že stejného prohřešku se v předkole dvakrát dopustila i Olomouc (Navrátil, Švrček) a puk v prvním čtvrtfinále vyhodil i třinecký Tomáš Kundrátek (46:11).

„Fauly jsou třeba občas spojené i s únavou, ale nemělo by se stávat, že třeba dvakrát hodíme kotouč do hlediště,“ připomínal Holaň před sérií. „Nebude zápas v play off, který by byl bez vyloučení, s tím se počítá. Ale bylo by dobré, aby jich bylo co nejméně. Obzvlášť proti Třinci.“

Nebýt toho, drželi Ostravané s favorizovaným Třincem krok. „Vy jste čekal, že nebudeme?“ pousmál se vítkovický obránce Lukáš Kovář. „Drželi jsme krok, byli jsme na ně připravení, byli docela rozehraní a třeba já jsem se i docela dobře cítil. Nějakou únavu až tak velkou jsme neměli, takže jsme si věřili.“

Sám měl taky docela smůlu. Na konci první třetiny se Kovář trefil, jenže gól přišel těsně po siréně. Což dodatečně potvrdil i rozhodčí u oficiální časomíry. „Viděl jsem, že je málo času, tak jsem nestál na modré a sjel jsem si trošku blíž,“ popisoval urostlý obránce, který si v předkole připsal dvě asistence.

„Ani nevím kolik chybělo, ale samozřejmě jsem věřil, že by se gól uznat mohl. Když hrajeme bago na tréninku, tak se takové góly většinou dají uhádat. S rozhodčím bych to možná taky uhádal, ale jak je video...“

V kabině se tím o pauze Ostravané podle Kováře nenechali rozhodit. „První třetinou jsme ukázali, že se s nimi dá hrát. Tohle si musíme vzít i do dalšího zápasu. Že se s Třincem dá hrát! Když budeme bojovat jako první třetinu, tak tady můžeme jeden zápas urvat. Já tomu věřím.“

Jen k tomu bude potřeba přidat víc střel. V první dvacetiminutovce totiž neměli Ostravané žádnou, byť jinak hráli velmi slušně. Celkem jich měli v zápase 17. „Musíme si víc věřit kolem branky a být tam silnější,“ nabádá Kovář. „Proti Olomouci jsme si ukázali, že umíme dávat góly a umíme tam být silní. Já si myslím, že si na videu ukážeme nějaké situace, trenér nám dá nějaký návod a řekneme si k tomu něco. Protože bez gólů, to je jasné, vyhrát nemůžeme.“

