Stezka po prohrách v Třinci: Na tým jsem hrdý. Na každém vidím odhodlání

Byl pod ostrou palbou. Aleš Stezka (25) čapl pětatřicet střel Ocelářů, nedosáhl jen na dva pokusy zblízka. Výborný výkon brankáře držel Vítkovice v naději na výhru ve druhém čtvrtfinále. Góly ale maskovaný čahoun nedá. „Kluci sehráli power play parádně. Šli do toho po hlavě a nechali tam úplně všechno. K vyrovnání chybělo asi jen štěstíčko,“ povzdechl si gólman po prohře 1:2. „Věřím, že nám to doma bude lepit,“ doufal před přesunem do Ostravy.

Dlouho se čekalo na gól. Jaké to je pro brankáře, když ví, že nesmí udělat jedinou chybu?

„Gólman musí být celých šedesát minut soustředěný. I když je to 0:0 nebo 2:0. Samozřejmě jsem věřil, že se podaří dát první gól nám. Bylo by to pak trošku lepší. Bohužel se trefili oni v přesilovce sedm vteřin před koncem druhé třetiny. Ale nezabalili jsme to. Řekli jsme si, že šance pořád je. Hráli jsme dobrý hokej. Výhru bychom si tentokrát i zasloužili.“

Každopádně na konci jste byli při power play blízko vyrovnání. Domácí se třepali, co?

„Třinec je velice kvalitní soupeř, ale jak je vidět, i s ním se dá hrát. Holt teď dvakrát vyhrál a já věřím, že se doma může totéž povést nám. Oba zápasy byly vyrovnané a těsné. V play off opravdu rozhodují maličké detaily. Jedna malá chyba a prohráli jsme. Škoda, že oba góly padly z předbrankového prostoru. Ten trénujeme dost často. Určitě nevěšíme hlavy. Jedeme domů, dva dny si odpočineme. Podíváme se na video a budeme se snažit poučit z chyb.“

Pochválíte obránce, jak vám pomáhají?

„Není to jen o obráncích, ale o celém kolektivu. Kluci vpředu krásně blokovali střely. I beci. Je to zásluha všech. Obránci se samozřejmě snaží odklízet mi puky, co jsou vyražené anebo se motají brankovištěm. Už jsem to říkal minule: na kluky jsem hrozně hrdý. To, co my dokážeme i po té sérii s Olomoucí ze sebe vyždímat, je až neskutečné. A věřím, že to ještě můžeme urvat.“

Jaký je zásadní rozdíl mezi Třincem a Olomoucí?

„Je to jiný hokej. Nahoru dolů, oku diváka se to musí líbit. S tímto jsme počítali.“

Skoro čtyřicet minut se čekalo na první přesilovku. Rozhodčí hru docela pustili, že?

„Hodnotit rozhodčí nechci, ale je možná dobře, že to tak řídili. Je to play off, vyhrocené derby. Hraje se celých šedesát minut na hraně. Oni si toho jsou asi taky vědomi. Myslím, že to zvládli výborně.“

Jak je po šestizápasovém zápřahu v play off vyčerpaný gólman?

„Unavený je každej, ale chtíč a vůle převládají. Když se v kabině podívám na každého, je vidět odhodlání. To člověka nabíjí do další práce a do zápasů.“

Co říkáte na Flickův gól po odrazu od zadního plexiskla?

„Stane se. My jsme samozřejmě rádi, že jsme ten gól dali my. I takové věci k hokeji patří. V Třinci jsou plexi, od kterých se to může odrazit všelijak. Vždycky je lepší na to dávat pozor. Gólman to samozřejmě chce zastavit, udělat pro beky něco navíc. Ale je pravda, že si v kabině říkáme, kde jsou taková plexiskla. Když jde puk nahoru, spíš to necháváme. Pokud jsou rovná, zkoušíme to zachytit. Je to na komunikaci uvnitř týmu.“

Už jste taky podobně lacino inkasoval?

„Někdy možná jo. Ale už je to dlouho.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:53. A. Nestrašil, 53:26. P. Vrána Hosté: 49:05. Flick Sestavy Domácí: Kacetl (Marek Mazanec) – Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, Zahradníček, M. Zbořil – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), Daňo – O. Kovařčík, M. Kovařčík, A. Nestrašil – Hrňa, Marcinko, Svačina – Chmielewski, Miloš Roman, Hrehorčák – Dravecký (A). Hosté: Stezka (Dolejš) – A. Solovjov, R. Pedan, Jakub Stehlík, Plášil, P. Koch, L. Kovář – Bernovský, Marosz, L. Krenželok (C) – Lakatoš, J. Hruška (A), Fridrich – M. Kalus, Flick, Bitten – Lednický, Chlán, Dej – Guman. Rozhodčí O. Hejduk, Pilný – Brejcha, Malý Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 965 diváků

