Robocop Řepík: zápas každé tři dny, má jich už 67! Odpočinek potřeboval

Že bude aktuální extraligový ročník náročný, bylo jasné už před jeho startem. Více kol, zhuštěný program, k tomu žádná olympijská přestávka. Michal Řepík si navíc ještě naložil zápasy Ligy mistrů, repre akce ve Finsku a Rusku, plus turnaj pod pěti kruhy v Pekingu. V nohách už má 67 zápasů. A to sezona teprve graduje. Včera se Spartou vstoupil do play off.

Je největší reprezentační stálicí posledních let. Pravidelně objíždí akce Euro Hockey Tour, dostává pozvánky i na velké světové turnaje. A je úplně jedno, který trenér zrovna stojí u kormidla. Michala Řepíka chce v týmu každý.

Národní dres obléká stabilně posledních osm let. Za tu dobu nahromadil 93 reprezentačních startů, což je stejně jako jich má Martin Ručinský. A o jeden více než zapsal legendární Vladimír Zábrodský. V příštím roce bude Řepík dost možná atakovat stovku. Zahrál si na dvou olympiádách a čtyřech mistrovství světa.

Michal Řepík v play off extraligy sezony 5 zápasy 33 body 31 (17+14) plus/minus +14 tituly 1 (Liberec 2016)

Na olympijském pódiu se představil taky před pár týdny v Pekingu. Ročník zažívá kapitán Sparty opravdu brutální. Včetně včerejšího prvního čtvrtfinálového duelu s Libercem už má na kontě 67 utkání! Tuto porci zvládl schramstnout během 206 dnů, v průměru tak od konce srpna, kdy Pražané vstoupili prvním soutěžním mačem v Lize mistrů do sezony, hraje zápas každé tři dny.

„Jsem fakt rád, že jsme si mohli odpočinout. Mám náročnou sezonu, to ale i další kluci tady. Nechci se vymlouvat,“ říká třiatřicetiletý útočník. Před pondělním utkáním měla Sparta třináct dní pauzu. Uhrála si ji drtivým finišem v základní části, kdy vyhrála čtrnáct ze sedmnácti střetnutí a vyšvihla se do elitní čtyřky zajišťující přímo čtvrtfinále. „Přišlo nám to vhod,“ přikyvuje Řepík, který krom Číny objel taky repre akce ve Finsku a Rusku.

Spartu vede do play off s céčkem na dresu. Jediný seniorský titul získal před šesti lety právě v dresu dnešních soupeřů z Liberce. „Tušil jsem, že je zase dostaneme,“ usmívá se. „Před pár lety to bylo specifičtější, ale pořád tam je spousta kluků, se kterými jsme zlato vyhráli. Pořád je pro mě Liberec jiný soupeř než někdo jiný,“ přiznává.

Vloni kousal hořký konec, kdy stál po sedmém duelu semifinále v rudém dresu na poražené straně. Radovali se Bílí Tygři. „Série minulý rok se nepovedla. Dotahovali jsme, nakonec jsme prohráli sedmý zápas. Nepovedly se nám oba domácí zápasy, které určily směr. Letos jsme je třikrát porazili, bylo to vždycky po boji, těžké zápasy. Motivace vrátit jim to je velká.“

Kromě zmíněného semifinále byl Řepík taky u výplachu 0:3 na zápasy v předkole play off v roce 2018, kdy Liberečtí tým z metropole jasně přehráli.

Srovnávat sílu současného týmu s minulými lety ani se soupeřem nechce. Kvality, kterou rudá kabina nabízí, si ale je vědom. „Našemu mančaftu fakt věřím. Máme silný tým, odehráli jsme dobrý konec základní části, poslední měsíc se nám povedl,“ povídá.

Hlavně si užívá, že se vyřazovací boje konečně odehrávají před narvanými tribunami. „Dva roky jsme nehráli play off s lidmi. Tohle je úplně něco jiného, jiný sport. Fanoušci vám dodají ohromnou sílu, ti naši jsou pro nás jako pátá lajna.“

