Liberecký Vlach: Bylo to lepší, ale pořád málo. Nemůžeme být spokojení

Vykřesal naději momentem, který mohl přinést zvrat. Jaroslav Vlach dorážkou po nepřehledné situaci na konci první části snížil na rozdíl jediné branky. Jeho trefu musel nakonec potvrdit až videorozhodčí a to ještě po velkých vášních ze strany sparťanské lavičky. „Viděl jsem, že tam sparťanský obránce strčil Honzu Ordoše do gólmana,“ řekl po utkání zklamaný Vlach. Jeho trefa totiž nakonec na úspěch nestačila, Liberec padl 2:3.

Byl to ale lepší výkon z vaší strany oproti prvnímu duelu.

„Ale není moc co hodnotit, prohráli jsme zápas. Nepohlídali jsme si první třetinu, udělali jsme zbytečné chyby, nechali jsme se vyloučit. A Sparta odskočila. Pak už to byl dvě třetiny boj.“

Co vaše branka? Okolo ní se strhly veliké emoce.

„Zezačátku jsem si nebyl jistý, ale když jsem se pak podíval na opakovaný záznam, tak jsem viděl, že tam sparťanský obránce strčil Honzu Ordoše do gólmana. Takže jsem si pak už myslel, že to bude platit. Sám by tam takhle nespadnul.“

Viděl jste puk, když jste ho za Matěje Machovského dotlačil?

„Viděl. Snažil jsem se puk sledovat a zůstal volný na brankovišti, tak jsem ho tam dorazil.“

Sparta - Liberec: Tygři dotlačili v přesilovce puk za Machovského! Zásah Vlacha neodvolala ani challenge, 3:2

Vím, že není úplně správné používat slovo spokojenost po prohře, nicméně alespoň s výkonem, kdy jste se Spartě vyrovnali daleko lépe, než v pondělí, by trochu mohla panovat.

„Určitě ne, protože jsme prohráli a s tím nemůžeme být spokojení. Pořád to bylo málo a prohráli jsme zápas.“

Oproti loňské Spartě si byla ta současná schopná pohlídat v poklidu koncovku a držet vás daleko od branky. Cítíte, že jde o jinou Spartu?

„Jiná Sparta…Já nevím, já už si minulý rok nepamatuju. Mysleli jsme si, že uděláme větší tlak do brány, nepovedlo se nám to. A prohráli jsme o gól. Bylo to těžké, ale s tím si musíme poradit. Sparta má velké a zkušené obránce, ale my si s tím prostě musíme poradit lépe.“

Ladislav Šmíd po prvním utkání mluvil ještě o potřebě si debakl vyříkat v rámci týmu. Proběhlo nějaké týmové setkání?

„Řekli jsme si k tomu po zápase něco. Sami jsme všichni věděli, jsme soudní, že to opravdu nebyl náš maximální výkon. Bohužel, jak říkal Láďa, ta slova všechna platila. My jsme si dnes řekli, že k tomu přistoupíme úplně jinak. Bylo to lepší, ale na to se nehraje. Prohráli jsme zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 08:33. Sobotka, 12:49. David Němeček, 14:56. Tomášek Hosté: 07:14. L. Šmíd, 16:47. J. Vlach Sestavy Domácí: Machovský (J. Hudáček) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Kváča (J. Pavelka) – L. Šmíd (A), M. Ivan, M. Rosandić, Kolmann, Aubrecht, Melancon, Štibingr – Ordoš, Filippi, M. Zachar – Faško-Rudáš, Gríger, Klepiš – J. Vlach, P. Jelínek (C), Klapka – Rychlovský, J. Šír, A. Najman. Rozhodčí Šír, Lacina – Brejcha, Lederer Stadion O2 arena (Praha - Vysočany)