Vítkovicím po šťastné „zvonkohře“ Ocelářů zvoní hrana: Chybí lehkost

Cink, cink, cink a brusle. A Vítkovicím zvoní ve čtvrtfinále Generali ČP play off Tipsport extraligy hrana. Po ráně třineckého útočníka Michala Kovařčíka se puk ve 45. minutě za stavu 1:1 odrazil nejdřív od pravé tyčky do horní, pak i od levé a nakonec od brusle dojíždějícího obránce Davida Musila do vítkovické brány. Oceláři vyhráli 2:1, v sérii vedou 3:0 na zápasy a ve čtvrtek v Ostravě (17) budou hrát o postup.

Vítkovičtí sice byli o chlup lepší, sehráli zatím nejlepší představení ve čtvrtfinále proti favorizovanému Třinci. Na trpělivou a efektivní hru úřadujících šampionů to ale nestačilo. Dělovka vítkovického obránce Lukáše Kováře v závěru skončila jenom na horní tyčce, Oceláři třetí výhru v sérii uhájili.

„Zase to mělo stejný ráz jako první dva zápasy, hodně bojovné,“ oddechoval třinecký útočník Michal Kovařčík. „Rozhodovaly maličkosti. Nešly nám přesilovky, ale rozhodli jsme ve hře pět na pět.“

Když při své šanci trefil hned všechny tři tyčky, zastavilo se mu srdce. Po kličce do strany si položil jinak vynikajícího Aleše Stezku, střílel z otočky do odkryté brány. „Brácha mi to dal dobře z pásma, šli jsme dva na jednoho, Nesty (Nestrašil) se tlačil do brány,“ popisoval Kovařčík. „Já zkusil něco jiného, než střelu. A jak jsem slyšel tyčky, říkal jsem si, že to snad není možné! Naštěstí tam David (Musil) byl. Kdyby z toho nebyl gól, tak nevím.“

Po trefě Roberta Flicka z druhého zápasu v Třinci, kdy se puk odrazil smolně pro Ondřeje Kacetla od zadního hrazení, přišla další kuriózní trefa čtvrtfinále. I takové k play off patří, shodli se trenéři Václav Varaďa a Miloš Holaň.

„Gól je gól,“ glosoval třinecký Varaďa. „Vítkovice ho daly u nás odrazem od mantinelu, my teď po třech tyčkách a od brusle. Takové góly k play off patří.“ Holaň s ním souhlasil. „V play off vůbec nezáleží, kdo gól dá a jak ho dá. Počítá se, odrazy k tomu patří. Je to i štěstí. Málokdo se o něm rád baví, ale i štěstí k hokeji patří. To je přesně ta hrana úspěchu a neúspěchu.“

Ostravané sice tentokrát byli herně výraznější, sehráli nejlepší duel v patrii, ale na výhru jim to znovu nestačilo. „Podobný průběh jako předchozí zápasy. Snažíme se, bojujeme, ale Třinec jde do vedení,“ pokrčil rameny Miloš Holaň. „Nás pak stojí spoustu sil, abychom vyrovnali. Místy jsme byli lepší, zase nás držel Aleš Stezka. Ale chybí nám gól. Dali jsme tyčku, neproměnili nájezd, rveme to na sílu. Nemáme lehkost, co bychom v zakončení potřebovali.“

Holaň připomněl, že Ostravané za tři zápasy dali jen dvě branky. Z toho jednu hodně kuriózní, obě v přesilovkách. „Potřebujeme to překlopit ve hře pět na pět. Ale poslední krok je nejtěžší, budeme se to Třinci snažit ještě udělat, co nejhorší. Pokusíme se vyhrát.“

Václava Varaďu, šéfa Ocelářů těšil bod a výsledek. Hra tentokrát až tolik ne. „Náš výkon se mi moc nelíbil, první dvě třetiny to nebylo ono. Po brance ve třetí třetině jsem ale na hráčích viděl, že to dáme. Byli zodpovědní, nepouštěli soupeře do velkých šancí. Opět to bylo vyrovnané, urputné, byli jsme malinko šťastnější. Bereme třetí bod, co je skvělé.“

