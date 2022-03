Douderu překvapil sváteční střelec Musil. Kde se tam vzal? nechápal

Už osmou sezonu kroutí Milan Doudera (29) v dresu Ocelářů. Derby s Vítkovicemi se mu za tu dobu dostalo pod kůži, byť pochází z druhého konce republiky. Třinec to na regionálního rivala v play off umí, vyhrál jedenáct ze dvanácti bitev. Ve středu večer udělal rázný krok k postupu do semifinále. „S nimi jsou to parádní zápasy. Kulisa je vždycky super,“ pochvaloval si.

V první obraně s Martinem Marinčinem šéfuje Milan Doudera třinecké defenzivě. Ve třetí partii čtvrtfinále proti Vítkovicím ubránil se svými parťáky těsné vítězství, které podpořil vítěznou trefou hlídací pes David Musil. Jeho dorážka (nejen) rodáka z Horního Bezděkova překvapila. „Vůbec nevím, kde se tam vzal,“ usmál se Doudera.

David Musil na hrotu, to se často nevidí, co?

„Ještě že tam byl. Jestli jsem to dobře viděl, Míša Kovařčík dal tyčku a tyčku. Už jsem si říkal: Ježíšmarja, co jsme to zase nedali. (úsměv) Pak se to naštěstí odrazilo Davidovi do nohou nebo do bruslí a zpátky do brány. Kdyby tam nejel, ten gól by nepadl. Asi nějak ucítil šanci. Musíme být vděční, že to dal. Nechtěli jsme jít do prodloužení a natahovat to. Řekli jsme si, že už to zavřeme a budeme hrát zezadu. Myslím, že závěr jsme si pohlídali.“

Trenér Václav Varaďa říkal, že jste nehráli moc dobře. Co vy na to?

„Souhlas. Nehráli jsme úplně to, co jsme chtěli. Nebyli jsme tak aktivní a tím pádem jsme se nedostávali tolik do šancí. Bylo tam i pár chyb a ztrát ve středním pásmu. Toho se musíme vyvarovat. I přesto jsme to zvládli, za což jsme strašně rádi. Byl to velice důležitý zápas. Takže paráda.“

Nečekali jste, že do toho soupeř doma víc šlápne?

„Bylo hodně lidí. Čekali jsme, že je poženou. Chtěli jsme se připravit na jejich aktivní začátek, ale ten tlak nepřišel. I od nás to bylo slabší, ale dobře jsme bránili. Jediný gól jsme dostali v oslabení. Šance, které Vítkovice měly, parádně vychytal Káca. (Ondřej Kacetl) Mezi týmy je zdravá rivalita, lidé si to užívají. Nemohli jsme si přát hned na začátek lepšího soupeře. Máme to navíc blízko. Pro celý region je to super.“

Ve všech detailech jste ještě důslednější než v základní části, že?

„V play off rozhoduje každá chyba. Je to o detailech. Každý dodržovat systém a musí se přizpůsobit týmu. Jenom takhle můžeme zápasy zvládat. V minulosti jsme se přesvědčili, že to funguje. Parta je výborná, jádro je dlouhodobě stejné. Víme, jakou dřinu to obnáší.“

Utkání jste mohli rozhodnout už dříve v přesilovkách. Ale ty vám tentokrát nešly.

„Přesilovky byly z naší strany tragické. Byla to bída. Ani jsme se pořádně neudrželi v pásmu. Říkali jsme si, že kdybychom si jimi v první třetině pomohli, vypadal by zápas úplně jinak. Přesilovky nás vždycky zdobily, pomáhali jsme si jimi. Teď se nám vůbec nevedly. Nechceme tu sérii nějak protahovat. Chceme vyhrát každý zápas, ale Vítkovice budou ještě určitě kousat. Nedají nám to zadarmo.“

Bratr Lukáš, jenž dohrával v Kometě, vaše play off sleduje?

„Sezona už mu skončila, takže mě může akorát sledovat po očku v televizi. Má volno a jiné starosti.“

Co vás čeká večer po zápase?

„Nějaká regenerace, ledová voda. Večer u televize si nasadím lymfatické kalhoty. Lehnu si a dobře se vyspím. Času moc není. Hrálo se pozdě a další den už v pět. Je potřeba dobře zregenerovat, abychom byli na další zápas dobře připravení.“

