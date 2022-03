Holaň o Polákovi: Přijde o berlích, shodí je a hraje. To jsem ještě nezažil!

Do elitní čtyřky se Vítkovičtí neprobojovali. V základní části, ani v play off. Přesto v Ostravě panuje spokojenost. Vždyť byli pasovaní ke klubům, které budou bojovat o udržení.

Jaké u vás převládají pocity? Jsou lepší, než před rokem, kdy jste v předkole vypadli s Kometou?

„Stoprocentně lepší. Moje vize byla to každý rok o malý stupínek posunout dál. A to se nám povedlo. S tím musí být maximální spokojenost, protože nebylo jednoduché postoupit přes Olomouc. Těch trablů, které jsme měli, bylo strašně moc. Proto hýbání sestavou, neměli jsme šanci ji postavit na dva zápasy stejnou. Z tohoto pohledu je obrovský úspěch, že jsme přešli přes Olomouc s hvězdným Krejčím (3:2 na zápasy). Třinec byl těžký soupeř, ale odvedli jsme maximum a nebyl to žádný propadák. Výsledky těsné, fantasticky chytal Stezka, který nám dával naději. Je to porážka 0:4, ale ne ostuda.“

Jak moc vám chyběli zranění Polák, Marosz a Bukarts?

„Hodně, jsou to klíčoví hráči, které neumíme nahradit. Roman Polák je osobnost kabiny, kapitán, který tvrdí muziku. Nevím, jestli by Třinec nedal jiné góly, ale ty, které jsme inkasovali, bychom s ním nedostali. Předbrankový prostor je jeho office, tam nikdo nevjede. Bukarts s Maroszem bodují a jsou užiteční v útoku. Nebyli jsme schopni je nahradit.“

Byla šance, že by naskočili do čtvrtfinále?

„Pokud jde o Romana Poláka, tak zlomenou kost v chodidle měl už před play off. Je rafan, málokdo má práh bolesti takto posunutý, navíc mu záleželo na výsledku a možná pomohl i náš osobní vztah, že do toho šel. Přijde na zápas play off o berlích, shodí je a jde hrát, to jsem ještě nezažil. Fantazie! Osmdesát procent hráčů by se na to vykašlalo, ale on chtěl jako kapitán Vítkovice posunout dál.“

Třinec - Vítkovice: Kacetla zradilo plexisklo a Flick přišel snadno k vyrovnání, 1:1

Proti Olomouci odehrál první, čtvrtý a pátý zápas, tedy všechny vítězné v sérii. I to je vypovídající?

„Nemohl nastoupit pokaždé, protože po zápase mu noha okamžitě otekla. Ale dal si den dva pauzu a bez tréninku šel znovu do toho. Vážil jsem si toho, postup byla i jeho zásluha, dál už to nešlo. Jasně jsme se domluvili, že maximálně dohraje Olmík a pak už s ním nemáme počítat. Když jsem ho viděl, jak tu chodí o berlích a nelepšilo se mu to, ani jsem se ho neodvážil oslovit.“ (usmívá se)

A Marosz s Bukartsem?

„Buky měl natřikrát zlomený prst z posledního zápasu před olympiádou. Byla jediná možnost, že by šel do čtvrtého duelu s Třincem, ale co by to pro mě řešilo, že by hrál po dvou měsících bez kontaktu? Rosťa Marosz se zranil v posledním zápase základní části, měl otřes mozku. Jeden den to bylo dobré, pak tři dny na houby, v zátěži se mu točí hlava. Zkoušel to v Třinci, po čtyřech střídáních odešel. Nebyla možnost, že by nastoupili.“

Čtvrtfinále podle vás bylo maximum možného?

„V tomto složení totální maximum. Budu realista. Není to snižování kvality hráčů, ale v tomto složení jsme neměli šanci jít dál. Strašně jsem si přál vyhrát aspoň jeden zápas doma a před diváky. Byla by fantazie a zázrak porazit Třinec v momentálním složení. Bojovností a srdcem jsme jeden zápas uhrát mohli, ale bohužel.“

S čím jste nebyl ve čtvrtfinále spokojený?

„S produktivitou, neporadili jsme si se šancemi. Volili jsme špatná řešení, stříleli do prostorů, kde jsme měli vyskautované, že Kacetl neinkasuje. Je to i o umění a kvalitě hráčů, není každý střelec. Ale třeba Laky (Dominik Lakatoš) je střelec a nedokázal to. Musím říct, že z role lídra a střelce nám totálně vypadl. Nedá se schovávat. Nechci ho kritizovat, to ne, protože nám ohromně pomohl, když se vrátil z Finska. Byli jsme na tom ohledně produktivity hodně zle, dávali jsme jeden dva góly. Přišel a neskutečně to zvedl. Byla to i jeho zásluha, plus Solovjev, oba nastartovali přesilovky. Měli bod na zápas, šlo to parádně, ale jak se říká, sezona se hodnotí po play off a tam někteří hráči, nechci říct, že jen oni, produktivitu neměli.“

I ruský obránce Solovjev šel v play off s produktivitou dolů (9/ 1+1). Co říct k němu?

„V play off propadák, i když… Tam bych to tak tvrdě možná neříkal, protože prochází obrovsky těžkou situací v souvislosti s tím, co se děje na Ukrajině a v Rusku, a co má díky tomu v hlavě. Od začátku války toho s Ruslanem Pedanem řešili hrozně moc. Jednak okolo ztráty peněz, navíc tam mají rodiny, přítelkyně nemohly přicestovat. Na psychiku to bylo moc. Tím se jeho výkon dá omluvit, protože v hlavě měl něco jiného, než hokej.“

Prožívali a prožívají situaci hodně?

„Bylo by lepší, aby o tom promluvili oni, než abych do toho tahal, co máme mezi sebou v kabině. Ptali se mě, vědí, že jsem trénoval na Ukrajině, mám tam svoje kamarády. Všímali si, že Rusové jsou vnímáni negativně, nebylo to pro ně jednoduché. Ale co prožívali vnitřně, to nevím, tak blízko jsem se k nim nedostal. I když mám výbornou ruštinu, tak se o tom nechtěli moc bavit. Hodně je mrzí celá situace, pořád se tím zabývali. Nebylo to příjemné a klobouk dolů, že to odehráli celé.“

Jak to s nimi bude dál?

„Technicky vzato, Solovjev je podepsaný, ale nevíme, jak to bude. Jestli mu na další sezonu prodlouží víza, jestli mu sem pustí přítelkyni? Jestli si ho zavolá někdo z KHL? Nevíme, jak to dopadne. Ohledně Ruslana Pedana budeme jednat. V pondělí se sejdeme s Romanem Šimíčkem (sportovní ředitel klubu) a projdeme jednoho hráče po druhém.“

Vítkovice - Třinec: Domácí poprvé v sérii vedou, trefil se Pedan, 1:0

Kolik práce vás čeká?

„Otevřeně řeknu, že dost. Bude to šichta. Kádr máme podepsaný tak půl na půl.“

Co gólmani?

„Dobré, Stezka zůstává. Podepsali jsme ho, naštěstí. To je pěkná story. Kluk, který neměl zkušenost s play off, měl obrovskou zásluhu, kam jsme se dostali. Takových dvacet pět zápasů uhrál čistě on, to si troufám říct.“

Jak to vypadá se zkušenými lídry Polákem a Krenželokem? Přidají ještě rok?

„Chtěl bych je stoprocentně udržet. Poly je prostě kapitán. Nikdy ho nedělal, ale má kolem sebe takovou auru, nejen zkušeností. Když vleze na led, tak to jsou bomby. A nikdo si ani tréninku nedovolí něco flákat. Je to Ostravák a my musíme mít v mužstvu Ostraváky. Kdo bude tvrdit muziku? Kdo to bude tmelit v kabině? Kdo má jméno a zkušenosti? Poly a Kržel.“

Krenželok tedy bude hrát i dál?

„I když má věk (38), tak si myslím, že sezonu ještě může dát. Vyletěl, má 16 gólů, kdo to má? To nikdo nečekal. Byl platný v přesilovkách, v oslabení. Já si třeba myslím, že by měl trochu shodit a přizpůsobit se novému hokeji, ale on má rád tatarku, brambor... (usmívá se) Poly a Kržel by tady ještě měli zůstat a zaučovat nové lídry. Uvidíme, čekají nás dlouhá jednání a přesvědčování.“

Holaň v extralize

Základní část Play off 240 zápasy 28 107 výhry 11 133 prohry 17 44,6 % úspěšnost 39,3 % Jako hlavní trenér vedl Spartu, Mladou Boleslav, Pardubice a Vítkovice.

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE