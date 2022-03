Sparťan Tomášek zase pohřbil Tygry: Musíme to ukončit! Není na co čekat

Zase byl klíčovou postavou sparťanského vítězství. David Tomášek se chopil dirigentské taktovky a skvělými pasy vymyslel oba góly Pražanů (2:1). Ve třech duelech série už posbíral osm bodů! „Lepí to. Snad to půjde stejně i dál,“ přeje si. V sobotu bude mít se Spartou postupový mečbol.

Jak chutná veledůležitá výhra po gólu z poslední minuty utkání?

„O tomhle je play off. Hraje se do poslední sekundy, jsem strašně rád, že jsme cestu k výhře našli zase my. Ukázalo to naši sílu i poučení z let minulých. Hrozně si toho ceníme, ale práce nekončí. Nikdo nám čtvrtou výhru zadarmo nedá, musíme si ji zasloužit.“

Co bude klíčové?

„Nesmíme ztratit koncentraci, pořád je to jenom 3:0 na zápasy. Sami z loňska víme, že je možné i o takový náskok přijít.“

Může být tohle vloni těžce nabité „know how“ právě teď důležité?

„Je to možné, každá taková zkušenost pomůže. Většina kluků, co to vloni zažilo, je pořád v týmu. Tyhle zkušenosti nakonec můžou rozhodovat. Půjdeme tvrdě za tím, uvidíme, jak to dopadne. Nikdo to ale připomínat nemusí. Máme kluky, co hráli v NHL, máme zkušené trenéry. Každý musí přidat to svoje.“

Liberec - Sparta: Ihned po buly našel Tomášek Pavelku a ten otevřel skóre utkání, 1:0

Přijde mi, že tvrdost utkání od prvního duelu stále roste. Souhlasíte?

„Určitě. Oni taky musí něco udělat, něco změnit, přitvrdit. Teď se o to hodně snažili. Hned v první třetině to bylo hodně vyhrocené, pak je to o tom, kdo emoce udrží a zůstane v pěti.“

Jak moc musí trenéři apelovat, abyste právě zůstali v klidu a nenechali se strhnout?

„Musí, na druhou stranu máme natolik zkušené mužstvo, že to všichni vědí. Lídři promluvili, něco k tomuhle řekli. V zápase to bylo vidět.“

Vy jste přihrávkami zařídil oba góly. V sérii už jste získal osm bodů.

„Cítím se dobře. Už v prvním zápase jsem měl štěstí, že mi to tam napadalo (pět bodů). Snažím se to udržet, využít toho sebevědomí a pomoct týmu. Doufám, že to bude pokračovat dál. Moc se mi líbí, jakou máme atmosféru v týmu. Spoustu zkušených dobrých kluků, může za to vzít opravdu kdokoli.“

Liberec - Sparta: Tomášek našel skvělým pasem Horáka, 1:2

Jak moc pro vás bylo těžké dostat se po měsíci pouhého tréninku v olympijském Pekingu do formy?

„Hodně mi pomohlo, že jsem se mohl rozehrát během několika duelů ještě v základní části. Ty už ale taky byly jako play off. První zápasy byly strašně náročné. Chyběla mi zápasová kondice, tu prostě tréninkem nenahradíte. Musel jsem se s tím poprat. Měl jsem za sebou i dlouhé cestování, ale bral jsem to, jak to bylo. Chtěl jsem se naladit, zvedat svoje výkony.“

Vytvořil jste možná nejúdernější ligový tandem s Filipem Chlapíkem. Z tribuny to vypadá, že vás vzájemná souhra hodně baví.

„Teď je to hlavně o dřině, ne o zábavě. Samozřejmě ono to občas může vypadat, že je to super zábava, protože nám ty věci vychází. Strašně jsme si sedli, na ledě si vyhovíme. Je to znát. Nechceme se ale uspokojit, tlačit do toho dál. Snad ještě nějaké góly přidáme.“

Říká se, že poslední krok je nejtěžší. Máte velkou motivaci ho udělat hned v sobotu a získat dny volna navíc?

„Rozhodně! Není na co čekat. Máme před sebou jedinečnou příležitost. Určitě to bude nejtěžší krok. Zároveň máme spoustu věcí, které ještě chceme vylepšit a upravit. Snad je hned zlepšíme.“