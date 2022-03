Válka trenérů Tygrů a Sparty. Jandač nechce brečet. Augusta: Ale už brečí!

Na ledě je to boj od prvního zápasu. V pátek večer se ale přelil přes mantinely. Po třetím duelu čtvrtfinále play off extraligy rozzuřený liberecký kouč Patrik Augusta obvinil soupeře ze simulování, pustil se taky do rozhodčích. V sobotním čtvrtém utkání Tygři zvítězili 4:2 a odvrátili konec sezony. Na tiskové konferenci opětoval Josef Jandač palbu. „Kňourá do novin, aby vytvořil mediální tlak. Nechci brečet, jen konstatuju.“ Co na to Augusta? „Takže Jandač nechce brečet, ale už brečí, jo?“ V pondělí může v Praze série gradovat.

Dodržel slib. „V sobotu podáme lepší výkon a Spartu porazíme,“ hlásil po třetím duelu krotitel tygří smečky Patrik Augusta. A stalo se. Liberec předvedl dosavadní nejlepší výkon a zaslouženě zapsal první výhru. Odvrátil konec sezony, stav série snížil na 1:3. Ta se teď vrací do Prahy.

Několik momentů duelu vyvolalo vzplanutí vášní. Největší mela se strhla v samém závěru zápasu, kdy za rozhodnutého stavu trefil u mantinelu ruský forvard Sparty Gennadij Stoljarov domácí hvězdu Ladislava Šmída.

A emoce začaly stříkat i mimo ledové pódium. Na tribunách to vřelo, jeden ze sparťanských fanoušků se dokonce dostal do ostré potyčky s policejními těžkooděnci, kteří ho zpacifikovali a odvedli pryč. Hukot pak pokračoval i v útrobách liberecké areny, kde se do sebe na dálku pustili svými vyjádřeními oba trenéři.

„Bylo vidět, že Liberec hraje vabank, o všechno. Je to silný soupeř, hraje se urputný hokej. Bohužel jsme v závěru neproměnili některé vyložené šance. V závěru jsme to mohli sehrát líp. Utkání taky ovlivnily některé momenty, které bohužel v českém hokeji pořád jsou. V pátek jste se mě ptal na ovlivnění zápasu, nepřipadalo vám to teď podobné?“ ptal se Josef Jandač redaktora Sportu.

Pak pokračoval. „Vy samozřejmě čekáte, co řeknu. Jestli se tady bavíme o tom, že tu někdo kňourá do novin, aby se potom vytvořil nějaký mediální tlak, tak to úplně přesně zapůsobilo. Třetí gól Liberce padl po úplně jasném faulu. Je to stejné ovlivnění utkání jako minule. Stoljarov dostal trest do konce zápasu, úplně stejně předtím atakoval Jelínek našeho Michala Řepíka a tresty jsou úplně rozdílné (dostal dvě minuty). Pokud se metr nesjednotí, bude z toho tady furt guláš,“ láteřil Jandač.

Vadil mu nejednotný metr rozhodčích. „Já to nerozhoduju, hráči taky ne. Rozhodčí to mají taky těžké, ale jestli je tu nářek a mediální tlak... nevím, jestli tomu podlehnou. Nechci, ať to vyzní, že tady teď já brečím a kňourám, já jenom konstatuju fakta. Jen reaguju a chráním svoje mužstvo stejně, jako to minule zkoušel Augusta. Jestli tu někdo něco mele, tak je potřeba říct i to B,“ procedil kouč Pražanů.

Na jeho slova pak reagoval Augusta. „Takže Jandač nechce brečet, ale už brečí, jo? Nechci se k tomuhle snižovat. Jak jsem řekl, cítím, že je Sparta nervózní, je rozklepaná. Musí nás porazit góly na ledě. Nemají větší srdce než my, ani nejsou bojovnější. Jestli budou vytahovat tyhle věci, je to jejich boj. Abych se handrkoval, jestli jsme měli jednoho vyloučeného a oni dva, to se tady budeme handrkovat jak holky na pískovišti,“ pálil.

Augusta se taky pustil do Stoljarova, který za atak Šmída v závěru dostal trest do konce utkání. „Nechtěl bych to rozmazávat, ale když nám tady no name plejeři zraňují nejlepší hráče celého českého hokeje, tak je to hodně smutné. Přijde mi, že Sparta znervózněla, když se musí uchylovat k tomuhle. Takhle trefit Láďu Šmída, takhle ho vypnout... Nechám to ale posoudit jiné,“ pokrčil rameny.

Pokutu za kritiku rozhodčích po třetím duelu zatím nedostal. „Zatím nic nepřišlo. Pokud ji dostanu, byl bych rád, aby peníze poslali na Ukrajinu a nezůstaly ležet někde na disciplinárce,“ připojil.

Série dostala konečně pořádné grády. Další šanci na její ukončení bude mít Sparta už zítra na svém ledě.