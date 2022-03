Hradec končí. Zničil ho Krošeljnátor! Třinec je superfavorit, říká Rulík

Ano, opravdu. Radim Rulík se při cestě do kabiny smál, křenil se na celé kolo. To u trenéra Mladé Boleslavi nevidíte zase úplně každý den. Teď se uvolnil, jeho tým způsobil největší překvapení play off. „Nestává se úplně každou sezonu, že porazíte ve čtvrtfinále první tým po základní části. Nesmírně si toho ceníme,“ říkal.

Potřetí za sebou Hradec vytáhl kaštany z ohně a dokázal zápas dostat do prodloužení. Potřetí za sebou mu to bylo k ničemu, protože dál už vždycky úřadovala Mladá Boleslav. V 68. minutě spustil radost na své straně Miloš Kelemen. Trefil se už posedmé od startu play off. „Po základní části jsme si to představovali určitě jinak, pro mě je to největší zklamání kariéry, které jsem zažil. Nevím, co víc bych k tomu říkal,“ hlesl hradecký kapitán Radek Smoleňák.

„Nechali jsme na ledě, co šlo, ale byli jsme šťastnější, to musíme uznat. Celá série se tahala o milimetry,“ přiznal Rulík. Jeho parta neutavitelných bruslařů zničila vítěze základní části, což se stalo popáté v historii extraligy. „Neměli jsme tu správnou energii, Boleslav byla v rozhodujících momentech lepší,“ vypočítával kouč Hradce Tomáš Martinec. Jeho tým odpálil čtvrtfinále výhrou, od té doby byl ale dost nervózní, dělal fauly a prohrával. „Roli favorita jsme nezvládli,“ dodal Martinec.

Obrovským soupeřem pro Mounftield byl brankář Gašper Krošelj. Od prvního zápasu kradl šance, dával své partě sebevědomí a Hradci ho bral. Vždycky fandil Dominiku Haškovi a občas umí vytáhnout zákrok z jeho kuchyně. Krošeljnátor!

Když byl malý, chytal ve stejném typu masky a snažil se napodobovat styl české legendy. Šel vyloženě do detailů, klidně i tkaničky sháněl úplně stejné. Před třemi lety se v Mladé Boleslavi potkali, udělali si fotku, Krošelj si ji zarámoval a pověsil k největším trofejím.

Jeho momenty ve stylu Dominika Haška? Nejslavnější určitě ve třetím zápase, kde se série zlomila. V páté sérii nájezdů mohl rozhodnout Aleš Jergl, brankáře položil na břicho, mířil do odkryté brány. Jenže stopku tutovému gólu dal levý beton. Krošelj s ním kopnul, Hradec nepřidal druhý bod v sérii, ale získala ho Boleslav.

Od té doby Slovinec Mountfield mučil. „Gašper chytal v největší formě, co ho znám. My nebyli schopni ho překonat,“ poznamenal pak Smoleňák, který s ním odehrál sezonu KHL za Záhřeb.

Poslední pátý zápas série měl stejné noty jak předešlé. Hradec se snaží bušit a nic, zato Boleslav dovede všechno ujezdit, ubránit a využít chybu. A když už má Mountfield šanci? Je tam Krošelj, ve chvíli, kdy si říkáte, že se blíží gól, často něco mrsknul, ať sebe, nebo hokejku. Dvakrát v zápase předvedl kousek, kdy zavřel prázdnou branku u druhé tyče příložníkem své hole, vytáhl se proti Orsavovi a pak proti Lalancettovi. Haškovský zákrok se taky dostavil, když pět minut před koncem základní části ležel na zádech, puk zavřel pod sebe. Pár minut dozadu chytil sólo Cingelovi.

„Pořád dokola jsme dělali nesmyslný fauly a Bolka čekala na naše chyby, my je dělali. Oni z toho dali většinou gól, což bylo hrozně frustrující. Nechci snižovat jejich výkon, ale v mých očích nás nepřehrávali, my jim dali góly na podnose,“ vykládal Smoleňák. Stál před novináři v bílé košili, jen navléknout sako a odejít. Dres už v téhle sezoně nenatáhne. Mountfield nečekaně shořel.

Na Mladou Boleslav teď čeká Třinec, zopakují si semifinále z minulé sezony. „Třinec je stejný superfavorit jako byl proti nám Hradec. Od středy se na ně začneme chystat,“ řekl Rulík.

Před rokem Oceláři urvali sérii až v sedmém zápase. Nikdo je na cestě k obhajobě titulu neprohnal tak, jako Boleslav. Takže repete? Nebo tenhle zelený zázrak dovede ještě víc?