Smoleňák o vyřazení: Největší zklamání, nic horšího jsem nezažil

Dvakrát dostal Radek Smoleňák zápasy proti Mladé Boleslavi do prodloužení. Nebyla to jeho série, přesto dva důležité góly dal. O vypadnutí 1:4 na zápasy se mu mluvilo hodně těžko. „Vážně nechci snižovat výkon Boleslavi, ale štve mě, že jsme jí všechny góly dávali my,“ řekl. Jeden i on, v posledním pátém utkání (3:4p) mu sebral puk Martin Ševc a za chvíli padl postupový gól. Smoleňákův Mountfield HK vyhrál základní část a v play off skončil hned v prvním kole.

Je hodně těžké teď o velkém zklamání mluvit?

„Po základní části jsme si to představovali určitě jinak, pro mě je to největší zklamání kariéry, nic horšího jsem nezažil. Nevím, co víc bych k tomu říkal.“

Napadne vás teď hned po sérii, čím vás Boleslav předčila?

„Pořád dokola jsme dělali nesmyslný fauly a Bolka čekala na naše chyby, my je dělali. Oni z toho dali většinou gól, což bylo hrozně frustrující. Nechci snižovat jejich výkon, ale v mých očích nás nepřehrávali, my jim dali góly na podnose. Další věc taky je, že jsme nebyli schopni dát vepředu gól. Gašper chytal v největší formě, co ho znám. My nebyli schopni ho překonat.“

Nasadil úroveň svého oblíbeného brankáře Dominika Haška , že je jedno čím a jak, ale chytne, co trochu jde?

„Nevím, co byl, prostě jsme ho nepřekonali. Důvodů, proč končíme, je víc. Všechny jdou za námi.“

Krošelj chytil prakticky jistý gól Aleši Jerglovi v páté sérií nájezdů ve třetím utkání. Od té chvíle šla Boleslav do vedení 2:1 na zápasy. Vidíte tohle jako klíčový moment série?

„Neházel bych to vůbec na Jerglika, gól mohl dát od nás kdokoliv, já na konci prodloužení taky. Souhlasím, že v tomhle zápase ale zlom nastal, přehouplo se to na jejich stranu.“

Chybělo vám něco oproti výkonům ze základní části?

„Základní část je jiná než play off. Paradoxně jsme tu dlouhodobou soutěž prošli bez velké krize, ta na nás tak nějak padla bohužel až teď.“

Bolí vypadnutí o to víc, že v prodloužení sebral Martin Ševc puk vám a pak soupeř vstřelil rozhodující gól?

„Jo, ztratil jsem tam puk, není se o čem bavit. Takových chyb jsme bohužel za celou sérii udělali spoustu a je jedno, kdo je zavinil. Vážně nechci snižovat výkon Boleslavi, ale štve mě, že jsme jí všechny góly dávali my.“

