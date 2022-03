Frodl o vypadnutí Pardubic: Něco si teď analyzovat je s prominutím k hov...

Základní otázka, mohl jste vítězný gól chytit?

„Jasně, všechno jde. Mižu (Michal Vondrka) sám říkal, že to chtěl dát pod břevno a sjede mu to k tyči. Takhle, kdyby to chtěl, v životě to být gól nemůže. Bohužel byli šťastnější a přiklonilo se to k nim i teď.“

Třikrát jste v Budějovicích vedli, nakonec zápas odjel k soupeři, počtvrté. Charakteristické pro tuhle sérii, že dojem z výkonu není zlý, ale slaví soupeř?

„Charatkeristický, jo, hezký slovo. Play off je v tomhle krásný i krutý, že ho rozhodují takové góly. Vedli jsme, bohužel pak náskok ztratili. Před koncem jsem inkasoval a prohráli. Těžko se mi hledají slova. Myslím, že jsme hráli výborně, Motor taky. Jen rozhodly hnusný góly.“

Většinou jste končili zápas s dojmem, že jste byli herně lepší, jenže čtyřikrát uspěl soupeř, vy jednou. Bolí vyřazení o to víc?

„Asi jste to viděli vy, i fanoušci. Bohužel nevyhrává vždycky lepší tým, ale ten, který dá víc gólů. Čtyřikrát to byl Motor. Ale zase je to jenom hokej, ve světě se dějí daleko horší věci, nám jen končí sezona. Svět je zblázněný, my jsme jen vypadli z play off.“

Chápu. Přesto ještě zkusme trochu řešit hokej. Vnímáte, jak klíčovou úlohu měli veteráni Motoru Gulaš s Pechem a právě oni dovedli dělat šance a góly prakticky z ničeho?

„Jo, to jsem zapomněl, Motoru chci v první řadě pogratulovat a jim obzvlášť. Možná to tak i bylo, šli do série s tím, že nás asi nebudou přehrávat. Při vší úctě, věkový průměr soupeře byl skoro 40 let, nebo kolik. Když přišla situace, dali gól. Zkušenosti roli taky hrají, ale není to všechno.“

A je i zkušenost pro vás, že poprvé jste play off chytal za tým, který musí?

„To si nemyslím, v první sezoně v Plzni jsme byli velice ambiciozní. A musí? V základní části jsme pořád skončili za Motorem. Chtěli jsme co nejdál, ale soupeř byl o chlup šťastnější.“

Cítili jste na sobě tlak, že musíte uspět?

„Tohle si nemůžete připouštět, kdybyste to s sebou tahali na led, utopíte se v tom. Někde podvědomě to máte, ale při hře vůbec. Nebylo to ale tak, že by za námi vedení chodilo a říkalo, jak musíme, musíme. Ne, ten tlak jsme na sebe vyvíjeli spíš my, celý tým. Chtěli jsme jít daleko. Bohužel.“

Hokej teď vypnete, nebo si naopak budete analyzovat v sobě, co se stalo?

„No, něco teď něco analyzovat je s prominutím k hov...“ (usměje se)

Takže první možnost...

„Jo, ale hokej sledovat určitě budu. Nezalezu si domů do pokojíčku s tím, že nevystrčím hlavu. Navíc čekáme rodinu, takže aspoň mám před sebou zase něco pozitivního.“