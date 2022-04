Souboj generací: Chlapík čeká jako Crosby, Pech proti svým

Dva nejproduktivnější hráči základní části extraligy jdou v semifinále proti sobě. Dělilo je třináct kanadských bodů, taky je mezi nimi čtrnáct let v datu narození. Zatímco v dlouhodobé soutěži měl navrch sparťán Filip Chlapík, v play off je napřed veterán Motoru Lukáš Pech. Chlapík zatím na první trefu v dostihu o pohár čeká. „Přijde to. Jeho příspěvek ale není jen o bodech,“ říká kouč Pražanů Josef Jandač. V neděli se proti sobě oba forvardi postaví na ledě. Kdo bude v souboji generací úspěšnější?

Byl jednoznačným králem základní části. Filip Chlapík v ní posbíral celých sedmdesát bodů. Stal se čtvrtým hráčem historie české nebo československé nejvyšší soutěže, který ovládl jak pořadí střelců, tak i asistentů.

Jenže v play off zatím autor 31 gólů pálí slepými. V pěti utkáních čtvrtfinálové série s Libercem se Chlapík neprosadil. „On se s tím popere,“ usmívá se s naprostým klidem v hlase jeho parťák David Tomášek. „Asi by mu pomohlo dát gól, ale vyniká i nahrávkou. Dovede skvěle připravit šance. Už něco prožil, je natolik zkušený, že se z toho nesloží. Bude si dál hrát svoji hru, počká si na to, přijde to. Byl bych úplně v klidu.“

SEMIFINÁLE Sparta-Č. Budějovice neděle 3. 3. SPA-ČB (14.30, O2 TV Sport) pondělí 4. 4. SPA-ČB (19.00, ČT sport) čtvrtek 7. 4. ČB-SPA (19.00, O2 TV Sport) pátek 8. 4. ČB-SPA (19.00, ČT sport) Případné další zápasy pondělí 11. 4. v Praze, středa 13. 4. v Budějovicích, pátek 15. 4. v Praze.

Právě Tomášek je nejčastěji adresátem přesných pasů z dílny šikovného Chlapíka. Hokejově zdatný kutil má na kontě v pěti duelech šest asistencí. Tomášek má devět bodů za čtyři góly a pět asistencí.

Kromě Chlapíka se zatím střelecky neprosadil také kapitán Pražanů Michal Řepík, ten proti Tygrům spálil několik tutových šancí. „Je důležité, aby oba kluci hlavně hráli pro mužstvo. Gól může dát kdokoli. My jim věříme. Že jim to teď tolik nepálí, ale gól dá někdo jiný? Nevadí. Počítají se výhry. Důležité je, aby se tím nějak netrápili, protože ty momenty určitě přijdou a oni se trefí,“ říká trenér Josef Jandač.

A pokračuje. „Teď jsem si vzpomněl na olympiádu ve Vancouveru před dvanácti lety. Sidney Crosby tam moc nebodoval, dostával od novinářů docela kouř. Sledoval jsem ho, stejně hrál skvěle. Dřel pro tým, dohrával souboje, blokoval střely. No a nakonec se stal zlatým hochem, když v prodloužení rozhodl finále. Dostal odměnu za turnaj, kritikům dal odpověď. Tohle je z mojí zkušenosti zářný příklad pro tyhle kluky, kteří vědí, že by produktivitu měli obstarat. Bojovnost nesmí ztratit, musí pomoct jinak. V play off tohle bývá často,“ rozpomněl se Jandač.

Ani náznakem nelze říct, že by byl Chlapík v krizi. Herně je na tom pořád dobře. Jen žádná z jeho 18 střel si nenašla cestu do sítě. „Nevím, jestli si mě soupeř víc hlídá. Něco tam být může, ale nesoustředím se na to. Jako tým góly dáváme, což je důležité. Sebe neřeším. Vím, že to přijde, jsem v pohodě,“ hlásil sám 24letý forvard, který se po sezoně přestěhuje do švýcarského Ambri, během série s Tygry.

Teď ho čeká duel s druhým mužem v pořadí produktivity. Motor v sezoně báječnými výkony táhne Lukáš Pech. Muž, který snil osm sezon o titulu se Spartou, ale nikdy ho nezískal, se po minulém ročníku přestěhoval na jih Čech.

Teď se bude snažit exsparťan svůj bývalý klub vyřadit. „A nebude jediný. Nikdy to nestojí na jednom hráči. Patří tam ke klíčovým borcům, sezona se mu povedla ohromně. Jsme si dobře vědomi jeho kvalit. Že odešel a zrovna jsme teď narazili na sebe, tak to v hokeji někdy chodí. Ani nechci komentovat důvody odchodu, to mi nepřísluší. Odehrál tady spoustu výborných sezon. V Motoru teď chytil lauf, je velice nebezpečný,“ popisuje útočníka trenér Jandač.

Za koncem Pecha v metropoli stály podle informací Sportu podmínky nabízené smlouvy. Nešlo však o finance, gáže se měla s nabídkou Motoru prakticky shodovat. Jiná však byla délka kontraktu. Sparta chtěla dohodu pouze na rok, když přišly České Budějovice s nataženou rukou, v níž byla smlouva na tři léta, měl Pech jasno.

Že dříve roky oblékal rudý dres, jde teď podle Tomáška stranou. „Tohle se řešilo v základní části. Je to play off. Jak znám Pecháčka, bude se nám snažit dostat pod kůži, dá do toho sto deset procent, aby vyhrál jeho Motor. My se mu to budeme snažit znepříjemnit, jak jen to půjde,“ culí se útočník, který by měl s Chlapíkem znovu vytvořit elitní tandem Sparty.

Filip Chlapík v play off Lukáš Pech v play off zápasy 5 5 body 6 (0+6) 7 (3+4) plus/minus +2 +3 střely 18 11 průměrný čas na ledě 19:13 22:05

Bodování základní části 1. Filip Chlapík (Sparta) 53 70 (31+39) 2. Lukáš Pech (Č. Budějovice) 56 58 (22+36) 3. Michal Bulíř (Plzeň) 53 56 (27+29) 4. Peter Mueller (Kometa) 48 55 (23+32) 5. Tomáš Plekanec (Kladno) 56 54 (17+37)

