Na Spartu míří bývalá zbraň. Pech v Motoru kvaltuje. Jak ho bránit?

Veterán Lukáš Pech v Českých Budějovicích ožil • FOTO: Beranek / Sport

Sparta nevěřila, že by na veteránovi šlo stavět hru. Tlačit všechno přes Lukáše Pecha? Kdepak, má svoje roky. Roli měl v minulé sezoně slušnou, hrál přes 15 minut. Ale dominantní úloha přišla až po přesunu do Českých Budějovic. Je mu 38 let, patří mezi nejvíc nasazované hráče v soutěži. Trenér Jaroslav Modrý dokáže vytěžit jeho potenciál. Pech svoji hru výrazně nezměnil, pouze má jinou úlohu na přesilovce. Teď by měl být zbraní pro semifinále právě proti svému bývalému klubu.