Horák proti Motoru: Specifická série. Věřím, že táta bude přát mně

Speciální série proti mateřskému klubu čeká v semifinále play off sparťanského útočníka Romana Horáka. Třicetiletý odchovanec Českých Budějovic ale klub opustil již před třinácti lety, kdy odešel jako junior do zámoří a za seniorský tým tak odehrál jen osmnáct zápasů. Do extraligy se vrátil v roce 2020 a proti Motoru už několik zápasů odehrál, teď věří, že ho se svými spoluhráči čtyřikrát porazí a postoupí do finále.

„Bude to pro mě specifické. Hrozně se na to těším. Samozřejmě, že je to extra motivace a doufám, že vyhrajeme,“ říká Horák. S rodinou, která na jihu Čech žije, semifinále doteď neřešil. „Všichni se těší a ví, že to bude výborný hokej. Atmosféra v obou halách je vždy výborná. Jestli se ale budou na stadionu schovávat, to nevím,“ usmívá se s tím, že věří, že všichni budou fandit jemu a Spartě.

Liberec - Sparta: Tomášek našel skvělým pasem Horáka, 1:2

Otec Roman Horák starší působil v obou klubech. Čtyři sezony odehrál v dresu Sparty, hned osm let pak oblékal seniorský trikot Motoru. Na venkovních zápasech zdobí kustodi Pražanů kabinu klubovými symboly včetně fotek legend. Horák mladší mívá nad skřínkou právě fotku svého táty. „Je to hezký. Mít takhle taťku nad místem. Odehrál tady parádní roky. V Motoru taky vyrostl, ale věřím, že bude přát mně,“ culí se.

Horák v play off zápasy 5 body 3 (1+2) plus/minus +2 střely 8

Sparta s Motorem v základní části prohrála tři ze čtyř zápasů, Horák ale věří, že to nebude hrát roli. „Je to nějaká statistika, víme o tom. Na druhou stranu play off je trošku jiná liga, takže si nemyslím, že by to bylo kritérium, které bude dělat obraz hry. Víme, že Budějovice mají kvalitní mužstvo a spoustu zkušených hráčů. Jdeme do toho s respektem, ale na druhou stranu my máme také spoustu zkušených a kvalitních hráčů a věříme si,“ podotýká Horák.

Jihočechy v sezoně i v play off táhnou vedle brankáře Dominika Hrachoviny zejména veteráni Lukáš Pech, Milan Gulaš, Jiří Novotný a Michal Vondrka. „Víme o nich, ale nemyslím si, že bychom dělali nějaké osobní bránění na každého hráče zvlášť,“ tvrdí. Speciální náboj bude mít duel i pro Pecha, který před sezonou odešel po devíti letech ve Spartě do Českých Budějovic. „Lukáš je vynikající hráč, výborný na puku. My se na něj musíme připravit. Jak jsem řekl, těšíme se a uvidíme, jak to bude v prvním zápase.“

Pražané do semifinále prošli v pěti utkáních přes Liberec, čtvrtfinálová série i tak byla hodně náročná. „První dva zápasy jsme byli lepší, poté v Liberci začali oni hrát daleko lépe. Lépe se pohybovali a my jsme měli malinko problémy. Určitě to nebylo jednoduché. Bylo to 4:1 na zápasy, ale my jsme se museli kousnout a trošku jsme se i nadřeli. Tým ukázal velký charakter, hlavně v posledním zápase, že jsme to dotlačili do vítězného konce,“ ukazuje Horák na pondělní duel, který se rozhodl až ve třetím prodloužení.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE