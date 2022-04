SESTŘIHY: Úvodní zápasy pro Třinec a Spartu. V Praze rekordní návštěva

Sparta - České Budějovice

Jihočeši, které hnala velmi početná výprava fanoušků, začali o něco aktivněji. Už po 40 sekundách měl slibnou možnost Valský, ale Hudáčka, jenž dostal přednost před Machovským, překonat nedokázal. Na konci třetí minuty tak šla do vedení Sparta. Forman posunul puk na Sobotku, který nabral rychlost, zbavil se hokejky bránícího Pecha a přes signalizované vyloučení hostujícího útočníka překonal blafákem do forhendu Hrachovinu.

Hráčům Motoru se naskytla dobrá příležitost na vyrovnání v sedmé minutě, kdy už se poprvé opravdu vylučovalo a na trestnou lavici zamířil domácí bek Polášek. Hosté výrazněji ohrozili Hudáčka až po skončení přesilovky, kdy to zkusil bekhendem Novotný, skóre se však neměnilo. Krátce po polovině úvodního dějství už se Českobudějovičtí dočkali: na konci povedené souhry byl na brankovišti číhající Pech, jemuž se podařilo usměrnit za Hudáčkova záda skvělou Bučkovu nabídku. Další šanci nevyužil Pouzar.

Ze druhé části uplynulo jen 53 sekund a sudí vyhodnotili Matuškinovo sekání jako faul na trestné střílení. Rozjel se k němu sám Valský, jenž byl obětí zákroku domácího obránce, jenže Hudáčka se zakončením střelou z úhlu vůbec nepřekvapil.

SESTŘIH: Sparta - České Budějovice 2:1. První bod pro Pražany, výhru trefil Chlapík

A sparťané trestali. Šmerha a Řepík ještě ztroskotali na Hrachovinovi, ale pak ho chytrou ranou do protipohybu prostřelil Chlapík. Přihrávku si připsal Buchtele a oslavil tak 600. start v domácí nejvyšší soutěži.

Ve 28. minutě využili Pech s Ondráčkem při oslabení špatného střídání Pražanů, ke gólu však přečíslení dvou na jednoho nedotáhli. Po polovině základní hrací doby byl při hře čtyři na čtyři v obrovské šanci Polášek, jenže nezakončil přesně. Už při hře v plném počtu pálil Percy z dobré pozice mezi kruhy, ale Hudáček skryl kotouč v lapačce.

Na začátku třetího dějství mohli zvýšit Thorell a po něm Tomášek, na druhé straně naopak těsně minul nechytatelnou bombou Bučko. Hrachovinovi pak pomohla branková konstrukce, sám vytáhl vleže parádní zákrok v 53. minutě při Horákově dorážce v přesilovce. Sparta zodpovědně bránila těsné vedení, a když už pustila hosty do zakončení, byl připravená spolehlivě chytající Hudáček. Na poslední dvě minuty to hosté zkusili bez gólmana, ale vyrovnání se nedočkali. Tyčku prázdné branky naopak trefil Chlapík.

Zápas sledovalo v současné sezoně rekordních 15.089 diváků. Jde o druhou nejvyšší semifinálovou návštěvu v historii a desátou nejvyšší v play off. Druhé utkání série hrané na čtyři vítězství se odehraje v pondělí rovněž v metropoli a začne v 19 hodin.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:59. Sobotka, 24:09. Chlapík Hosté: 10:19. Pech Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Buchtele, Chlapík, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Piskáček (A), Percy, Šenkeřík, Štich, Vráblík, Bučko, Štencel – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Holec, Koláček, Karabáček – M. Beránek, J. Novotný, Valský – J. Ondráček, Pouzar, M. Hanzl. Rozhodčí Pešina, Ondráček – Hynek, Zíka Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 089 diváků

Třinec - Mladá Boleslav

Třinec, který vyřadil Vítkovice v nejkratší možné době, hrál první zápas od 24. března a Mladá Boleslav působila v úvodní třetině aktivnějším dojmem. V největší šanci se Kacetl vytáhl proti teči i následné dorážce Stránského do odkryté branky.

Domácí dali gól po šestnácti sekundách hry prostřední třetiny, když Daňo tečoval nahození Marinčina od modré čáry. Rozhodčí ale ještě prověřili situaci u videa a branku neuznali, protože padla vysokou holí.

S Oceláři verdikt neotřásl a zůstal v tlaku po dvou vyloučeních Ševce. Hostující kapitán se nejdříve provinil držením a po návratu obdržel vyšší trest za hrubost na Daňa. Třinecký hráč se při přechodu do útočného pásma soustředil v pokleku na to, aby neudělal ofsajd, a těsně za modrou čárou narazil do Ševce. Daňo byl po zásahu otřesený, ale brzy se opět zapojil do zápasu.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. Oceláři vstoupili do prvního zápasu semifinále vítězně

Třinec měl v základní části nejefektivnější přesilové hry a využíval je s téměř třiceti procenty, ale tentokrát si v dlouhé početní výhodně nic moc nevytvořil. V největší šanci minul Daňo z dobré pozice branku. Zahrozila i Mladá Boleslav v oslabení, ale Kelemen po chybě Marinčina nepřelstil tváří v tvář Kacetla.

Středočeši ubránili pětiminutový trest i ve čtvrtfinále s Hradcem Králové a v dalším průběhu otočili zápas z 0:2, čímž nastartovali i obrat v sérii na 4:1. Tentokrát mohl opařit domácí Kousal, ale z úniku na Kacetla nevyzrál. A tak udeřil Třinec v čase 39:05: Dravecký získal u zadního hrazení puk pro Chmielewského a polský útočník přihrál zpoza branky Michalu Kovařčíkovi, který překonal Krošelje z levého kruhu střelou bez přípravy k bližší tyči.

Domácí se v poslední třetině neuchýlili k defenzivní taktice a po vzájemné potyčce Marcinka s Fořtem se při hře čtyři na čtyři trefil Musil. Sváteční střelec se prosadil precizní ranou z pravého kruhu pod břevno. Šance třineckých se začaly množit, Chmielewski ani Hrňa ale zblízka nezvýšili. V oslabení neuspěl proti Krošeljovi z úniku ani Marcinko. Později neuspěl ještě Vrána v přečíslení dva na jednoho.

Hosté se nevzdávali, ale do gólových šancí se nedostávali ani při hře bez gólmana. Po zakázaném uvolnění se vrátil Krošelj do branky a střelou švihem jej překonal Roman 39 sekund před koncem.