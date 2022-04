Štich už si oťukává sparťany, začal Šmerhou: Nic osobního. Je to play off

V první semifinálové bitvě odehrál jako sedmý bek pouze přes dvě minuty, i přes krátký čas na ledě (2:07) ale nešel přehlédnout. Českobudějovický obránce David Štich hned v úvodní vyrovnané bitvě se Spartou ukázal Pražanům, že na ledě si podobně jako ve čtvrtfinále s Pardubicemi nenechá nic líbit. Zlý muž Motoru byl vidět hlavně ve druhé třetině, kdy se dostal do potyčky se sparťanským štírkem Tomášem Šmerhou, kterému domlouval i ze střídačky. „Zrovna tam byl on. Vyplynulo to ze situace, nic osobního. Je to prostě play off,“ řekl řízný zadák po prohře 1:2.

Našlapaná O2 arena viděla na úvod semifinále play off vyrovnaný souboj, ale se smutnějším koncem pro Motor. Jak vy hodnotíte zápas?

„Zápas to byl vyrovnaný, což jsme čekali od začátku. Myslím si, že jsme do utkání vstoupili líp, měli jsme tam šance, ale bohužel jsme je neproměnili. Sparta dala o jeden gól navíc a prostě vyhráli. My se ale musíme víc tlačit do brány a proměňovat šance.“

Šlo sice teprve o první zápas, ale v čem vidíte největší rozdíl mezi Spartou a Pardubicemi?

„Řekl bych, že Sparta má kreativnější hráče, hrají víc do kombinace, což Pardubice neměly. Musíme si dávat bacha, v našem pásmu si to umějí dát, dobře si najíždět a dělat žabičky přes hokejky. Myslím, že v tomhle je největší rozdíl.“

Řekl byste, že bylo zlomovým okamžikem neproměněné trestné střílení Jakuba Valského na začátku druhé třetiny?

„Těžko říct. My jsme se snažili hrát celý zápas, dát nějaký gól, bohužel nám to tam nespadlo. Možná, nebo tedy věřím, že kdybychom nájezd proměnili, byl by zápas jiný, ale na kdyby se nehraje. Teď už musíme koukat na druhý zápas. Hraje se na čtyři vítězství, za sebou máme jeden zápas. Prostě jdeme dál. Budeme se snažit vyhrát v pondělí.“

V utkání jste odehrál jen lehce přes dvě minuty, váš čas na ledě jste ovšem plně využil snahou dostat se sparťanům pod kůži. Šlo o takové první oťukávání soupeře?

„To vůbec ne, začal jsem jako sedmý bek, hraje se spíš na šest. Chodím hlavně na oslabení a u našeho gólmana byl zrovna puk, tak jsem udělal práci, kterou mám. Rozháněl jsem soupeře od našeho brankáře, aby si puk v klidu podržel. Nic jiného bych v tom nehledal.“

Se sparťanem Tomášem Šmerhou jste se ale hodně tahali, dokonce jste mu šel něco důrazně říct ze střídačky, když byl poblíž.

„To je prostě… Zrovna tam byl on. Kdyby tam byl někdo jiný… Já bych v tom nehledal nic osobního. Prostě je to play off, vyplynulo to ze situace. A myslím, že co jsem mu říkal, zůstane na ledě.“

Šmerha slovní provokování několikrát použil během čtvrtfinále s Libercem. Přišlo vám, že vás snaží nějak rozhodit?

„Myslím si, že ne. Něco jsme si tam oba řekli, ale nebylo tam nic zákeřného, nebo že by na mě nějak útočil. To vůbec ne.“

První semifinále vidělo 15 089 diváků (nejvyšší návštěva sezony), parádní kulisu dělali fanoušci Sparty, ale i Českých Budějovic. Atmosféru si asi nešlo neužít, viďte?

„Za mě super. Chvílemi mi přišlo, že jsme nehráli v Praze, ale v Budějovicích. (usmívá se) Klobouk dolů před našimi fanoušky, kolik jich přijelo a jakou udělali kulisu. Opravdu to bylo parádní.“

