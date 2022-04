Vráblík o neúspěchu na Spartě: Hrášek by se musel zbláznit. Nepomohli jsme

Z pražského tažení se vrátili na jih Čech s prázdnou. Hokejisté Českých Budějovic nedokázali v úvodních dvou bitvách semifinále Generali Česká play off ani jednou najít recept na Spartu. Nedělní vyrovnaný duel (1:2) vystřídala vysoká porážka 1:5. Obránce Motoru Roman Vráblík vidí jako hlavní příčiny venkovního neúspěchu neproměňování šancí před zatím velice jistým gólmanem Júliem Hudáčkem či inkasování prvního gólu. „Doma nesmíme dostat jako první. Musíme se víc tlačit do branky, góly pak přijdou,“ věří zkušený zadák. Sám mohl v pondělí otevřít skóre už v 7. minutě, scházel jen kousek.

Do Budějovic se vracíte s nepořízenou a v semifinále prohráváte 0:2. Proč se podle vás nepovedl ani jeden zápas na Spartě?

„Pokaždé jsme měli málo gólů. V nedělním utkání jsme prohráli o jednu branku, to už je ale za námi. Ve druhém zápase jsme sice snížili o jednu branku, ale hned jsme dostali gól. Kdybychom vydrželi déle za stavu 1:2, mohlo to třeba vypadat úplně jinak.“

Zápas mohl ze strany Motoru vypadat úplně jinak už v 7. minutě, kdy jste málem propálil Júlia Hudáčka. Scházelo jen několik centimetrů.

„Na tohle nemůžeme koukat. Jestli to byl skoro gól, nebo nebyl. Klíčové bohužel bylo, když jsme po naší brance nechali Spartu zase odskočit. Tím se zápas zlomil, pak nám to tam naskákalo, udělali jsme nějaké fauly, rozhodčí vylučovali, a pak to takhle dopadlo. Určitě to ale nebyl jen nějaký dojezd. My jsme pořád bojovali, bylo to vidět, ale holt nás rozhodčí vyloučili. Určitě jsme nic nevypustili. Chtěli jsme hrát celých 60. minut.“

Poprvé v play off nedochytal zápas Dominik Hrachovina , který po čtvrtém gólu střídal. Neměl podle vás svůj den, nebo jste parťákovi v brance moc nepomohli v obraně?

„Všechno se to odvíjí od nás. Moc jsme mu nepomohli. Hrášek (Dominik Hrachovina) by se tam fakt musel zbláznit, aby vychytal všechno, když mi mu nepomůžeme. Spoustu věcí v zápase ještě pochytal, ale holt od nás nedostal velkou pomoc.“

Sparta - České Budějovice: Gulaš zpoza branky překvapil Hudáčka, 2:1

Myslíte, že je důležité po dvou porážkách na úvod semifinále stále zachovat klid a nepropadat panice? Přeci jen se nyní série přesouvá na vaše hřiště.

„Přesně tak. Bohužel jsme ve stavu, že prohráváme 0:2, teď se ale musíme co nejlépe připravit na první domácí zápas, který potřebujeme vyhrát. Bude teď těžký každý zápas, ale musíme je za každou cenu urvat.“

Největší překážkou k urvání aspoň jedné výhry zřejmě byl a ještě bude zatím velmi klidný a jistý Július Hudáček v brance Sparty, viďte?

„Máte pravdu. Musíme se víc tlačit do brány a udělat mu to nepříjemný. Většinu našich šancí zatím viděl a pochytal. Když před ním uděláme nějaký pořádný rozruch a natlačíme se do branky, góly přijdou. Důležité také bude nedostat první gól, od čeho se pak všechno odvíjí. Dáváte do toho více sil, když musíme dorovnávat.“

Může pomoct i jihočeské peklo na tribuně?

(usmívá se) „Samozřejmě, lidi nás poženou dopředu. Atmosféra bude výborná, ale stejná byla i v Praze, kam za námi přijelo několik tisíc lidí. V O2 areně nás taky hnali, za což jim patří velký dík. Je potřeba se fanouškům doma odvděčit výhrou.“

Pominuli nepříznivý stav série, jaký je největší rozdíl mezi hrou Sparty a Pardubic?

„Myslím si, že proti Spartě je to hodně urputný a vyrovnaný hokej. Neřekl bych, že by Sparta měla v prvním či druhém zápase vyloženě navrch, nebo nás nějak mlela. Je to dost vyrovnaný. Musíme ale začít proměňovat šance.“

SESTŘIH: Sparta Praha - České Budějovice 5:1. Domácí si zastříleli a berou druhý bod v sérii

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:19. M. Řepík, 18:46. E. Thorell, 44:41. Moravčík, 45:31. Tomášek, 48:02. Chlapík Hosté: 40:49. Gulaš Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Chlapík, Vitouch, Tomášek – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – Buchtele, Stoljarov, Dvořáček. Hosté: Hrachovina (47. Strmeň) – Percy, Piskáček (A), Šenkeřík, Bučko, Štencel, Vráblík, Štich – Vondrka, Pech (A), Gulaš (C) – Pouzar, J. Novotný, Valský – M. Beránek, M. Hanzl, Karabáček – Holec, Koláček, J. Ondráček. Rozhodčí Hradil, Šindel – Gebauer, Hlavatý. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 12 116 diváků

