Takže favority nejsme? Dobrá! smál se Pavelka. Na Třinec radí trpělivost

Sparťana s třineckou minulostí byste v současném kádru jen těžko hledali. Mezi Pražany však najdete jedince, jako je Tomáš Pavelka, jemuž se již povedlo ve finále play off vyzrát na Oceláře. Společně s koučem Miloslavem Hořavou dotáhli Litvínov k historickému titulu. Když si vzpomněl na magický zápas č. 7, ve kterém Verva vyhrála 2:0, uznal, že klíčem k úspěchu nad Třincem byla trpělivost. Podobnou cestou by se podle rodáka z Ostravy mohla vydat také Sparta.

„Určitě nemůžeme použít stejné zbraně, přeci jen už je to nějaký rok zpátky. Když se ale budeme soustředit na všechny detaily, budeme trpěliví a společně budeme dodržovat disciplínu, můžeme být úspěšní,“ věří Pavelka. Podobné nadšení a touhu po vítězství, které zažil v Litvínově, nyní cítí ve sparťanské kabině i mimo ni. „Je vás tu rozhodně víc než v Litvínově,“ zasmál se před novináři. „Když to ale uvnitř kabiny žije a všichni si navzájem věří, to je faktor, který pak vyhrává.“

Pavelka si nicméně uvědomuje, že pouze nadšení a 15 let trvající hlad Sparty po zisku titulu na třineckou mašinu, kterou do útoku na třetí úspěch v řadě precizně ladí kouč Václav Varaďa, rozhodně nebude stačit. Podle jednoho z nejlepších obránců Pražanů v nynějším play off se musí sparťané připravit na každý aspekt hry Slezanů, obzvláště na téměř neproniknutelnou defenzivu.

V překonávání Ocelářů bude Pražanům bezpochyby scházet zraněný David Tomášek . „Všichni vnímáme, o jak obrovskou ztrátu jde. Na druhou stranu máme výborný kádr. Rozhodně to není o jednom hráči,“ řekl Pavelka.

Že Sparta nevstoupí do finále jako favorit, si zkušený bek uvědomuje. Z otázky na toto téma však byl pobaven. „Takže favoriti nejsme, říkáte? Dobrá!“ s úsměvem zvýšil hlas Pavelka. „Ale je to tak. Pro nás byla povinnost přejít přes čtvrtfinále a dál, nebo jsme aspoň byli favorizovaní. Nyní si myslím, že je to padesát na padesát. Může to být výhoda, že nebudeme tak svázaní povinným postupem, jak se říká,“ myslí si autor postupové trefy do semifinále.

Nejdůležitější je nyní pro Pavelku vstup do finále, které pro Spartu začíná v rámci nynější vyřazovací části poprvé venku. Týmový pokladník v kabině Pražanů přiznal, že venkovní zápasy v play off nebyly tak kvalitní jako domácí utkání. Před finále se ale domnívá, že tentokrát bude start u soupeře menší výhodou. Úvodní boj o Masarykův pohár začíná v Třinci v pondělí od 17:00.

