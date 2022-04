Šílené, takovou třetinu nepamatuji, zlobil se Hrňa po první prohře Třince

V čem byla z vašeho pohledu druhá třetina šílená?

„Nepamatuju, kdy jsme sehráli tak blbou druhou třetinu! Ještě když máme střídačku u útočného pásma a můžeme si prostřídávat. Vůbec jsme se neudrželi na puku a nedostávali jsme se do šancí. Byla to od nás velice špatná třetina.“

Počítáte do toho i dvě nevydařené přesilovky, při kterých měla Sparta tři šance a přečíslení?

„Samozřejmě. Místo toho, abychom si přesilovkami pomohli, tak v nich málem oni rozhodnou zápas. Na to se musíme zaměřit a zlepšit to.“

Poučili se sparťané z prvního zápasu, kdy po dvou třetinách také vedli 1:0 a utkání ztratili?

„Začali puky pálit po mantinelech a ono pak je strašně těžké, když si nahodíme puk, bojujeme o něj a zase nám to vyhodí. A hlavně, na konci už měli náskok 2:0 a hrálo se jim lépe.“

Aplikovali na vás hokej, který praktikujete v play off?

„Možná ke konci, kdy se s tím beci nepárali. Ale je to hlavně o nás. My musíme zlepšit hru.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta 1:2. Pražané vydřeli srovnání finálové série Video se připravuje ...

Snižoval jste v power play v 59. minutě. Bleskla vám hlavou zvládnutá otočka v Mladé Boleslavi v semifinále?

„Samozřejmě nás to nakoplo. Chtěli jsme s tím ještě něco udělat, aby tam ještě nějaký gól spadl. Ale fakt už bylo strašně málo času. Pořád je nějaká šance s tím něco udělat, ale hlavně - kdybychom ve druhé třetině dali nějaký gól, třeba z přesilovky, nebo alespoň neinkasovali, tak by to bylo úplně o něčem jiném.“

Ve třetí třetině jste pár solidních šancí měli, Svačina trefil tyčku...

„No... to je pozdě, ve třetí třetině. Musíme hrát celý zápas a ne jen posledních deset minut. S takovým týmem je to velice těžké.“

Po prvním zápase jste po obratu byli nahoře, teď hodně dole. Jaké budou následující dva dny?

„Je to jenom do půlnoci, pak to hodíme za hlavu. Ve středu se ještě podíváme na nějaké video, poučíme se z chyb a ty další zápasy budou od nás úplně jiné.“

Série je po zápasech v Třinci 1:1 na zápasy, jak to vnímáte?

„Nikdo nemohl čekat, že to zase bude 4:0 nebo 4:1. Je to finále. Bude to boj až do posledního zápasu.“