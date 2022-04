VIDEO: Sparta - Třinec 2:3. Rozhodl Dravecký, emoce na ledě i v hledišti

Hokejisté Třince vyhráli třetí finále play off extraligy na ledě Sparty 3:2 a v sérii hrané na čtyři výhry vedou 2:1. Pražané stejně jako v předchozích utkáních o titul vedli, ale Oceláři dvěma góly ve druhé třetině otočili vývoj ve svůj prospěch. Sparta v play off prohrála poprvé doma, Třinec naopak úspěšně zvládl i páté utkání v halách soupeřů. Utkají sledovala vyprodaná O2 arena a 17.220 diváků je nejvyšší návštěva v sezoně. Finálová bitva pokračuje v sobotu v Praze.

Zatímco domácí nastoupili do prvního domácího duelu v sérii ve shodné sestavě jako v úterý v Třinci, Oceláři udělali dvě změny. Do hry se po zdravotních problémech vrátil útočník Daňo, do obrany Zahradníček.

Po vyrovnaném úvodu převzala aktivitu Sparta a v 10. minutě se dostala i do vedení. Sobotkovu přihrávku zpoza branky využil Řepík a Pražané tak i ve třetím finále skórovali jako první.

Oba týmy si poté zahrály první přesilové hry, skórovat v nich ale nedokázaly. Na začátku druhé třetiny se do slibné šance dostal Ondřej Kovařčík, Hudáčka v brance Sparty však nepokořil. Na druhé straně prokázal svou rychlost Forman, Kacetl byl připravený.

Ve 29. minutě se Třinci podařilo vyrovnat, když se v početní výhodě prosadil důrazný Marcinko. Pražané se mohli dostal do vedení při vyloučeních Marcinka a Musila, Kacetl však chytal výborně. Po sérii šancí na obou stranách se ve 38. minutě prosadil Nestrašil, jenž zakončil Kundrátkovu akci a posunul Oceláře do vedení.

Slezané se následně zaměřili na pozornou defenzivní činnost a čekali na svou šanci z brejku. Dočkali se ve 48. minutě, kdy Roman našel před brankou volného Draveckého a slovenský útočník přiblížil Třinec k vítězství.

V nervózním závěru si domácí připsali jedno dílčí vítězství, neboť Dvořák v bitce pokořil Draveckého. Šestnáct sekund před koncem se podařilo snížit Kašemu, více ale Sparta nezvládla.

Nejvyšší návštěvy v historii play off 2021/22 Sparta - Třinec 3. finále 17 220 2007/08 Slavia - Karlovy Vary 7. finále 17 123 2015/16 Sparta - Liberec 6. finále 17 014 2015/16 Sparta - Liberec 4. finále 16 962 2015/16 Sparta - Liberec 3. finále 16 758

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:16. M. Řepík, 59:44. D. Kaše Hosté: 28:51. Marcinko, 37:07. A. Nestrašil, 47:25. Dravecký Sestavy Domácí: J. Hudáček (Machovský) – Matuškin, David Němeček, A. Polášek (A), T. Pavelka, Moravčík, Tomáš Dvořák, Jurčina – M. Forman, Sobotka (A), M. Řepík (C) – Buchtele, D. Kaše, Chlapík – E. Thorell, R. Horák, Šmerha – J. Strnad, Vitouch, Dvořáček. Hosté: Kacetl (Marek Mazanec) – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, M. Zbořil, Zahradníček – Daňo, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Chmielewski, Marcinko, Svačina – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – Hrňa. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Brejcha, Lederer. Stadion O2 arena, Praha 8–Libeň Návštěva 17 220 (vyprodáno). diváků

Klíčové momenty zápasu:

