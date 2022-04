Růžička ve finále střelecky procitl a posouvá historii. Klubu i ligy

Za třinecké Oceláře nasázel Růžička v play off 50 gólů. V celkovém pořadí extraligy už se prostřílel na třetí místo. Má 51 branek (jednu vstřelil za Znojmo), před ním už jsou pouze Ondřej Kratěna (59) a Viktor Ujčík (54). „Samozřejmě jsem rád, že jsem se konečně prosadil, ale tohle je play off. A je opravdu jedno, kdo ty góly dá,“ komentoval Růžička. „Asi se to ode mě čeká, takže to samozřejmě potěší.“

Třinecký útočník připustil, že týmu pomohly i změny v sestavě. Trenér Václav Varaďa protočil dva klíčové centry Petra Vránu a Tomáše Marcinka. A Růžička tak mohl oprášit spolupráci z časů, kdy Marcinko do Třince přišel. Tehdy spolu hrávali a šlapalo jim to.

„Na začátku jsme spolu hráli, takže se známe,“ potvrdil Růžička. „Venca se rozhodl to tak udělat a myslím, že mu to vyšlo. Oživil to, Marko (Daňo) dal skvělé góly a to nám hodně pomohlo.“

SESTŘIH: Třinec - Sparta Praha 7:3. Oceláře dělí od obhajoby jediná výhra! Video se připravuje ...

Změny ocenil i útočník Andrej Nestrašil. „Byl to skvělý impuls, který to rozhýbal. Martin Růžička podal super výkon, v těchto utkáních ho vážně potřebujeme. Víme, že bez něj to nevyhrajeme. Takže super!“

Pro Martina Růžičku je finále proti Spartě speciální. Berounský rodák tam v minulosti hrával, v sezoně 2005/06 jí pomohl k mistrovskému titulu (9 zápasů/ 0+1). Z tehdejší play off sestavy už ve Spartě nehraje nikdo, lídři Jaroslav Hlinka a Petr Ton už sedí v kanceláři klubu. Za Spartu tehdy hrával i Ondřej Kratěna, který je na prvním místě v počtu nastřílených branek v play off. Růžičkovi, který byl u všech titulů Třince (2011, 2019 a 2021), na něj chybí osm zásahů.

Přiblížit se může už v dalším utkání. Šesté finále se v Praze hraje ve čtvrtek, Oceláři v něm budou chtít urvat titul a sérii neprotahovat do zrádného sedmého duelu. Byť by ho v sobotu hráli doma. „Jedeme do Prahy a pokusíme se uspět,“ přikývnul Růžička. „Nic v kapse nemáme, v týmu máme spoustu zkušených hráčů a dobře víme, že to není ještě hotové. Sparta nám to nedá a bude to ohromně těžký zápas. Bude to boj. Každý bude chtít uspět, zase to bude o maličkostech, o hlavách. Jako v každém finálovém zápase.“