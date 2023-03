Kouč Plzně: S takovým výkonem tady nemáme co dělat. Změnit musíme vše

V jakém stylu zakončili dlouhodobou část, v takovém vkročili do vyřazovací fáze. Liberečtí hokejisté nemuseli vyvinout nadlidské úsilí, aby v seznamovacím duelu předkola extraligového play off složili plzeňského soka 4:1. Šlo o rychlý proces díky kompaktnímu výkonu domácích, z nějž vyskočila produktivita dvougólového Jakuba Rychlovského. Západočeši zůstávají v neduživé zóně, tohle stačit nemůže. „Musíme změnit absolutně všechno,“ soukal ze sebe kouč Petr Kořínek.

Na konci základní sezony Indiáni prohráli devětkrát za sebou, tři body brali naposledy v půlce ledna, následovalo patnáct duelů bez plnotučné odměny. Na Strakovu družinu sedla bída a hráči se ji ne a ne zbavit. Chybí potřebná energie a šťáva, tým přestal být nebezpečným. Výkony všech hráčů poklesly a horko těžko to jde zpátky nahoru. Pod Ještědem nastoupili nepřipravení, nechytili vůbec začátek, působili zakřiknutě, ospale. „Měli jsme špatný vstup do utkání, od něj se vše odvíjelo. Neproměnili jsme přesilovky, měli spoustu vyloučených, musíme změnit absolutně všechno,“ povzdechl si kouč Petr Kořínek. „S takovým výkonem tady nemáme co dělat, musíme se z toho vyspat a hrát podstatně lépe.“

Západočeši chytili rytmus až za stavu 0:3, jde o to, do jaké míry to bylo způsobené tím, že domácí sundali nohu z plynu.

Našel by Kořínek aspoň něco, na co by šlo ve druhé partii navázat? „Není tam nic takového,“ reagoval. „Neměli jsme moc šancí. Jak říkám, zapomenout…“

Ale jde to při sadě desíti porážek v řadě? „Ta série tam je, ale základní část jsme už ukončili. Na play off všichni čekají celý rok, sezonu si chceme prodloužit i my. Tu sérii jsme dali z hlav pryč, ale bohužel v tom pokračujeme, nedaří se nám v koncovce,“ štve jej. Z posledních desíti utkání Plzeň vstřelila pouhých patnáct gólů.

Kořínek podotkl, že trenérský štáb na hráče působí spíš klidně, než že by na své svěřence štěkal. „Víc tam toho bylo po dobrým, než po zlým. Po dnešním zápase nemá cenu na kluky křičet, řekli jsme jim, že oni sami si musí uvědomit, proč jsme předvedli takový výkon. Ve čtvrtek musíme hrát úplně jinak.“

Jednu velkou krizi Plzeň v sezoně přežila, po matném startu se parádně zmátořila a jeden čas sahala po první čtyřce. Jde použít podobné léky jako při odstraňování první mizérie? „Snažíme se o to,“ odpověděl Kořínek. „Na konci sezony mančaft zasáhla spousta okolností, nějaké věci tam byly. Ale my bojujeme do posledního dechu. Budeme se snažit to zdramatizovat. Je to tak, že s výhrami není únava žádná, při porážkách zůstává v hlavách. Potřebujeme to zlomit, vstřelit nějaké branky, pak by to mohlo být zase dobrý,“ nevzdává se.

Bílí Tygři Liberec Vše o klubu ZDE

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE