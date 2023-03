Šéf ligy Loukota k utkání v Olomouci: Chceme, aby se rozhodlo na ledě

A pak, že to nebude tak záživná série. Zatím se hrálo hodně taky u stolu. Středeční první utkání mezi Olomoucí a Karlovými Vary bylo předčasně ukončeno po první třetině, jakmile se na ledě kvůli poruše rolby vytvořila metr dlouhá a pět centimetrů hluboká díra. Kluby se následně domluvily na posunu termínů, na dořešení osudu úvodního duelu však nikoli. Zasáhl tudíž ředitel extraligy Martin Loukota. Utkání se dokončí dnes v 18 hodin od hracího času 20:00 a stavu 2:0. Zkrácená hra tedy naváže tam, kde bylo střetnutí přerušeno. „Rozhodnout by se mělo na ledě, nikoli administrativně,“ vysvětlil šéf soutěže svůj verdikt webu iSport.cz.

Na základě čeho jste takto rozhodl?

„Kluby mi do 9:30 měly poslat svá stanoviska. Domluvily se na pokračování série systémem 1-2-2, tedy na pokračování ve dnech 11. a 12. března v Karlových Varech, a pokud nebude rozhodnuto, ještě 14., případně následující den v Olomouci. Zbývalo rozhodnout, jakou formou bude vyřešeno nedohrané středeční utkání.“

Tam se kluby neshodly?

„Pouze na tom, v jakých dnech a kde se bude série hrát, o pokračování prvního utkání nikoli. Jeden z klubů chtěl hrát první zápas od začátku a od stavu 0:0, druhý zase až od druhé třetiny a stavu 2:0. Tam jsem tedy následně jako ředitel APK rozhodl já. Bylo nařízeno dohrát první utkání série od času 20:00 a stavu 2:0 za nezměněných podmínek. Rozhodnout by se mělo na ledě, a nikoli administrativně. Utkání, které se mělo hrát v Olomouci dnes, by bylo na pořadu jako čtvrté v pořadí 14. března, protože případný pátý duel by se hrál až na nekonečné prodloužení.“

Jaké vůbec byly možnosti řešení?

„Postupovali jsme podle soutěžního a disciplinárního řádu. Jeden z článku praví, že povinností družstev je domluvit se do 48 hodin na novém termínu utkání. Tím, že jsme v play off, lhůta byla zkrácena a končila dnes dopoledne v 9:30. Podle toho jsme postupovali dál. Nedohrané utkání se řeší podle článku 410. Možností je ponechání výsledku dosaženého na hřišti, kontumace pro jedno družstvo, ale i oboustranná kontumace, která však v play off nedává smysl. Dá se nařídit taky nové utkání za současně stanovených podmínek, nebo dohrání utkání za současně stanovených podmínek, což jsme udělali.“

Vyčerpali jste už ve středu skutečně všechny možnosti, aby se zápas dohrál?

„Ano. V soutěžním a disciplinární řádu je stanovená čekací lhůta jedné hodiny na zjednání nápravy. Pak ředitel APK může udělit další časový prostor. Byl jsem na utkání v Třinci, každou půlhodinu jsme komunikovali, jak to vypadá. Kapitáni obou týmů se za takové situace musí shodnout, že hřiště je natolik v pořádku, aby bylo možné pokračovat a nikomu nehrozilo žádné zranění. To se nestalo.“

V listopadu při utkání Česka se Švédskem v rámci turnaje Karjala se čekalo ještě déle, že?

„Tehdy vůbec nebylo kam utkání přeložit, druhý den se letělo do Finska. Tady dostali hodinu podle řádů, další ode mě jako ředitele. Snažili se zápas dohrát už ve středu.“

Může ředitel soutěže sám ze své pozice nařídit, aby se zápas dohrál?

„Určitě bych do toho nikoho nenutil, pokud mi rozhodčí opakovaně sdělí, že hřiště není stoprocentně připravené. Nevezmu si na zodpovědnost, že někdo vletí do mantinelu a kvůli zranění si půl roku nezahraje nebo má po kariéře. Rozhodčí řekli, že plocha je nezpůsobilá, není na sto procent připravená.“

S opakováním zápasu od nuly by Olomouc zřejmě nesouhlasila, proti ponechání výsledku by se zase ohradily Karlovy Vary. Pokračování zápasu je nejrozumnější možnost?

„Výsledek se může ponechat, pokud je odehraná aspoň půlka utkání. Minimálně. Ale i tak, kdyby zápas dospěl do poloviny a bylo to 2:0, pořád je to hokej a může se stát hodně věcí. V případě, že by se odehrálo 50 minut, už by to bylo jiné. Zvážil jsem plusy a mínusy. Chtěl jsem jít sportovní cestou, aby se rozhodlo na hřišti.“

