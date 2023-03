Trhák Ocelářů, pachuť Litvínova: Bez komentáře! Miluju peníze, sykl trenér

Ještě sedm minut před třetím klaksonem vedli Oceláři 3:2. Jenže pak se hráz protrhla. Zbytečný faul Arona Chmielewského potrestal Nicolas Hlava. Respektive svůj tým potrestal brankář Marek Mazanec, který si nahození z ostrého úhlu sám hokejkou srazil do branky.

Třinec - Litvínov: Hlava z úhlu střelou od mantinelu nachytal Mazance, 3:3 Video se připravuje ...

Z finiše základní hrací doby to však nebylo zdaleka všechno. O chvíli později hodně přísně poslali sudí Vervu do čtyř. Dvojku za držení schytal Jan Strejček. Šlo o souboj, jakých bylo v utkání spoustu. Marně se vztekal. Oceláři přesilovku využili, trefil se Jakub Jeřábek. Černožlutí srovnali 66 sekund před koncem třetiny.

Stejný Ocelář pak ale v 67. minutě rozhodl i prodloužení. A znovu tomu předcházel extrémně sporný moment. Domácí totiž nahodili puk do útočného pásma daleko před červenou čárou. V dojezdu za ním rozhodně nebyli rychlejší než Litvínovští, arbitři však na poslední chvíli rozpažili. Nechali ve hře pokračovat. Hosté za vteřinu ztratili puk a Jeřábek odšpuntoval euforii na jedné straně a směs zklamání a vzteku na té druhé.

„Bez komentáře. Na to víc říct nejde, respektive víc se říkat nemůže,“ procedil mezi zuby Hlava. Velmi stručný pak byl v hodnocení utkání kouč Severočechů Karel Mlejnek. „Prohráli jsme o gól v prodloužení, velký faktor byly speciální týmy.“ A šlus. Evidentně se bál, aby neřekl něco, za co by platil. „Mám být ještě stručnější?“ zeptal se se smíchem protějšek Zdeněk Moták. „Miluju peníze,“ odpověděl s kyselým úsměvem Mlejnek. Věděl, že by mohl říct něco, za co by cáloval. Tak raději mlčel.

„Je to play off. Štěkání, chránění vlastního brankáře i bitky k tomu patří,“ povídal Moták. „Bylo to sporné. Takových situací je moc. Hraje se rychlý hokej, rozhodčí to mají mnohdy těžké. Na obě strany byly sporné věci, nějak to vyhodnotili. Řekli jsme si, že se tím nechceme zabývat. Chápu jejich rozčarování. Je to play off, je to vyhrocené. Kdo nervy a trpělivost udrží líp, tak bude úspěšnější. Bylo to ale hodně divoké,“ přidal třinecký hrdina Jeřábek.

Zatímco domácí pořadatelé na ledě roztahovali červený koberec, hráči obou týmů se pustili do pošťuchovačky. Na ledě v tu chvíli byly kompletní mančafty. Rozhodčí měli plné ruce práce, aby oba tábory udrželi od sebe. Své spoluhráče pryč zaháněl Martin Růžička. Naštvaní hosté ani nečekali na vyhlášení hráčů večera. Odjeli z ledu, obě ceny tak sbalil Ocelář Andrej Nestrašil.

V sobotu budou chtít Slezané v Litvínově sérii v nejkratším možném čase ukončit. „Máme druhý bod, ale nic to neznamená,“ odmítá předčasnou radost třinecký kouč. Litvínov nic vzdát neplánuje. „Nemáme důvod skládat zbraně, nemáme se čeho bát, z ničeho neuhneme. Doma s pomocí lidí to bude ještě víc vygradované,“ hlásí Hlava. Taky tahle série má pořádné grády.