Boleslav vs. Kometa, díl třetí a konflikt fanoušků. Jeden šílenej, hlásil Šťastný

Tahle série může být ještě dlouhá. Po dvou domácích výhrách Komety (4:2 a 2:1) se předkolo přesunulo do Ško-Energo Arény, na tuze neoblíbené místo pro brněnské hokejisty. Jen považte, naposledy zde slavili výhru 22. října 2017. Od té doby zde padli jedenáctkrát v řadě v základní části, v sobotu přidali dvanáctou prohru.

Boleslavský úspěch se ve třetím utkání skrýval v jednoduché hře a maličkostech. Tady vyhraný závod o zakázané uvolnění, tamhle souboj u mantinelu. A co bylo klíčové, Bruslaři proměnili dvě přesilové hry, které se jim dlouhodobě nedaří. „Dvě branky jsme v přesilovce dali, jednu v oslabení sice dostali, ale další ubránili. To bylo rozhodující,“ ocenil i boleslavský kouč Jiří Kalous.

O oba góly Bruslařů se postaral obránce Alex Lintuniemi. Prvnímu pomohla i notná dávka štěstí. Finský bohém střílel z nepřipravené pozice, ale hokejka Radka Kučeříka usměrnila puk mezi Furchovy betony. „Viděl jsem, že bude střílet, tak jsem chtěl jít do bloku. Bohužel mě to nešťastně trefilo a Dominovi to projelo mezi nohami. Smolný gól,“ litoval obránce Komety.

Mladá Boleslav - Kometa: Domácí přesilovku využil ranou od modré Lintuniemi, 1:0 Video se připravuje ...

Jinak to byla opět bitva. Emoce znovu nechyběly, stejně jako v předchozích dvou duelech. I když už místy šlo znát, že třetí zápas během čtyř dnů si vybíral svou daň. „Neodehráli jsme úplně špatný zápas, ale nebyli jsme schopní překonat gólmana. Z těch šancí, které jsme si vypracovali, jsme měli dát více než jeden gól. Bohužel jsme nedali, a proto jsme prohráli,“ hodnotil duel Patrik Martinec, trenér Komety.

Vypjatá atmosféra panovala i na tribunách. Po potyčce na ledě v polovině utkání se chytil i početný tábor fanoušků Komety, ze kterého začaly hromadně létat kelímky s pivem na domácí příznivce do vedlejších sektorů. „Osobně to moc nevnímám. Akorát jsem viděl, že se chvilku nehraje, tak jsem se díval, co se děje. To je mezi fanoušky, my se soustředíme na hru a snažíme se podávat co nejlepší výkon na ledě,“ komentoval situaci Kučeřík.

K fyzickému střetu naštěstí (snad) nedošlo, i tak sudí zhruba na dvě minuty duel pro jistotu přerušili. „Nevím, co tam vše létalo, ale bylo to docela vyhrocené. Jeden tam lomcoval… Prostě tam byl jeden šílenej,“ usmál se Šťastný. „Fanoušci to mají asi rádi, patří to k tomu. Naštěstí se to uhlídalo, takže dobrý.“

Atmosféra jinak panovala vynikající z obou stran. „Fanouškům děkujeme, bylo to super,“ přidal Šťastný. „Jsme hrozně moc rádi, že fanoušci přijeli a skandovali celej zápas, pomohlo nám to. Doufám, že ve stejném počtu tady budou i v neděli a poženou nás dopředu,“ přál si Kučeřík.

V neděli série pokračuje čtvrtým zápasem. Bruslaři budou mít opět nůž na krku, znovu nemůžou prohrát. „Oni měli výhodu domácího prostředí, zvládli oba zápasy a teď je na nás, abychom zvládli oba dva i my. A v pátém se rozhodne. Věřím, že to zvládneme,“ zakončil Šťastný.

Kometa bojuje zároveň i s prokletím boleslavského stadionu. Ukončí v neděli negativní sérii? Bylo by to v nejlepší možný moment. Co je ale jisté, že emotivní momenty budou pokračovat. Na ledě i v hledišti.

