Modrič o Česku: Schick je největší hrozba. Všichni chtějí vědět, kde budu hrát

PŘÍMO Z OSIJEKU | V neděli, přibližně v 18:45, vkročil do tiskové místnosti moderní Opus Areny. Okamžitě bylo na atmosféře znát, že přišla opravdová hvězda. Luka Modrič (39), kapitán a největší osobnost chorvatské reprezentace, je připravený naskočit do pondělního kvalifikačního duelu o postup na mistrovství světa. Legenda a jeden z nejlepších středních záložníků historie odpovídala zhruba dvacet minut hlubokým hlasem. Zmínil i sílu českého týmu a nakousl vlastní budoucnost.

Kde budete pokračovat v kariéře po skončení v Realu?

„Volají mi ze všech stran, všichni to chtějí vědět (úsměv). Já ale teď dal všechno bokem, soustředím se jenom na reprezentaci. Pravda je taková, že ještě nejsem rozhodnutý, kde budu ve vlastní kariéře pokračovat.“

Čeká vás teprve druhý zápas kvalifikace, velice důležité střetnutí s Českem. Je dobře, že největšího soupeře v kvalifikaci potkáváte takhle brzy?

„Otevřeli jsme kvalifikaci správným způsobem, výhrou 7:0 nad Gibraltarem. Skóre je nesmírně důležité, rozhodovat může každý gól, který vstřelíme. Jde o klíčové utkání skupiny, je dobře, že se hraje už teď. Čeká nás náročný, velice agresivní soupeř. Ale makali jsme potivě celý týden, jsme čerství a připravení.“

V Osijeku jste v zápase proti Polsku dal gól. Vyhovuje vám nový stadion?

„Hrálo se mi dobře i na starém stadionu, ale výborně se cítím i v nové Opus Areně. Je více uzavřené, lépe zde z hřiště vnímáme a slyšíme publikum. To by nám proti Česku mohlo pomoct.“

Poslední zápas na ME jste s Českem remizovali, skóre otevřel Patrik Schick z penalty.

„Zápas si pamatuji, jedná se o velice nepříjemný tým. V roce 2021 hráli Češi lépe v prvním poločase, v tom druhém jsme byli agresivnější my. Tohle musíme zopakovat v pondělí večer. Ukázat dostatečnou agresivitu, zbytečně neztrácet balony. To je způsob, jakým se dostat k vítězství.“

Patrik Schick je druhým nejlepším střelcem bundesligy. Považujete ho za nejlepšího českého hráče?

„Určitě je to největší česká zbraň, největší hvězda české reprezentace. Poslední dvě sezony v Leverkusenu hraje velmi dobře, potvrzuje svou formu, dává góly za Česko i v kvalifikaci. Musíme si na něj dát pozor.“

Je pro vás tahle kvalifikace speciálnější, že se můžete dostat na své poslední mistrovství světa v kariéře?

„Samo o sobě je mistrovství světa velká motivace, zda pro někoho může být poslední, to je spíš jedno. Zahrát si na šampionátu je vždycky něco výjimečného.“

Pokud s Chorvatskem postoupíte, máte v hlavě i turnaj v Americe, který proběhne příští rok?

(zamyslí se) „Cítím se výborně, jsem zdravý a mám chuť. Opakuji - pořád jsem se nerozhodl, kde budu hrát dál. Soustředím se na reprezentaci a chci jí pomoct na turnaj.“