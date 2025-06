Před rokem to byla nemyslitelná věc. Brian Priske opustil Spartu, kde si udělal ještě větší jméno než předtím v Dánsku. Dva tituly, vyřadil Galatasaray v Evropské lize, poměřil se (ano, velmi nepřiměřeně) s Liverpoolem, Navíc dodal na Letnou pohár, ve druhé sezoně bral double.

Jenže muž s uhrančivým pohledem poměrně logicky přijal nabídku Feyenoordu Rotterdam. Nebuďme naivní, TOP trojka v Nizozemsku s okouzlujícím padesátitisícovým stadionem De Kuip, je ve srovnání se Spartou skok vzhůru.

„Když si hráč něco usmyslí, tak rozhodně není jednoduché, že jen tak odejde. V případě trenéra je to něco jiného. On řídí padesát lidí, dává jim energii a určuje směr. Když Brian řekl, že už Spartu trénovat nechce a nebude, tak pro mě bylo jasné, že ho držet nelze. Lidi, kteří to řídí, já, Tomáš Sivok nebo Brian, kdyby hlavou a srdcem nebyli přesvědčení o tom, co dělají, nemůže to fungovat,“ popsal rozchod s úspěšným koučem sportovní ředitel Tomáš Rosický, jehož v současnosti zastupuje Tomáš Sivok.

Článek pokračuje pod infografikou

Po jediném roce je ve hře Priskeho návrat na Letnou. Dánský kouč dorazil podle zdrojů deníku Sport a webu iSport o víkendu do Prahy, kde se měl sejít s vedením Sparty. Jedná se, diskutuje se, ale ještě není nic dohodnuto a podepsáno.

Priske by byl pro Rosického a spol. sázkou na jistotu. Zná letenské prostředí, velkou část kabiny i šéfy v kancelářích. Navíc je momentálně bez práce, když letos 10. února skončil na lavici Feyenoordu. V posledních týdnech byl spojovaný s interesem Wolfsburgu a skotských Rangers. Ani jedna možnost nevyšla. A tak se zřejmě pustil do vyjednávání se starými známými.

Trenérské bezvládí panuje ve Spartě už od 15. května, kdy Lars Friis dostal padáka. Vedení klubu tak v současné době tlačí čas, už v neděli startuje letní příprava.

Další možností na volnou pozici hlavního kouče měl být Robert Klauss, bývalý trenér Rapidu Vídeň. Angažování Bo Svenssona, někdejšího kouče Unionu Berlín nebo Mohuče, není pravděpodobné. „Nyní nemá blízko žádné nové práci,“ řekl deníku Sport zdroj z Dánska.

Jednání o zisku (staro)nové tváře pokračují. Sparta by každopádně vyřešila složitou situaci nejraději na začátku následujícího týdne.