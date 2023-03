Olomouc blízko postupu, Bambula chce soupeře nasr... Pod tlakem rolbař

Divoký víkend v lázních skončil. Resumé zní: Olomouc se vrací domů s náskokem 2:1 na zápasy. V sobotu dostala lekci, když řádila první formace Karlových Varů. Jiří Černoch posbíral 5 bodů (1+4) a Petr Koblasa nasázel hattrick. Ale v neděli Mora vyhrála 3:2 v prodloužení, rozhodl Jakub Orsava: „Modlil jsem se, ať dáme gól co nejdřív. Jinak bych mohl vyplivnout plíce,“ poznamenal útočník, který se na play off vrátil z marodky.

Je to hodně akční série. Nejdřív ji poznamenala díra v ledu, takže se musel měnit harmonogram. V sobotu padlo 11 gólů, na ledě bylo pořádné dusno a přeneslo se i do hlediště, kde taky došlo na pěsti. V neděli násilí z ochozů zmizelo, naštěstí. Drama z ledu ne, naštěstí.

Až jste nechápali, kde se to v Olomouci vzalo. Po 40 minutách prohrávala 0:2, zdálo se, jak Karlovy Vary mažou za druhou domácí výhrou. Hanáci jako kdyby nebyli pořád úplně fit, konec základní části dohrávali s torzem.

„Plíce mi moc nestíhají, nic moc,“ reagoval olomoucký Jakub Orsava na dotaz, v jaké kondici se nachází. „Není to úplně ono. Modlil jsem se, ať dáme gól na začátku prodloužení, jinak bych ty plíce taky mohl vyplivnout,“ přidal s úsměvem.

Prodloužení? Ale ano. Olomouc se probrala, Káňa s Dujsíkem za dvaadvacet sekund srovnali. A v prodloužení rozhodl právě Orsava, když zůstal úplně sám před brankou. Energie tady vyrobila obří hrubku.

Karlovy Vary - Olomouc: Ondruškovu skvělou nahrávku zpoza branky uklidil Orsava, 2:3p Video se připravuje ...

„Řekli jsme si, že můžeme dát jeden gól a oni se z toho ´to´. Dali jsme ho a oni se ´to´,“ v dobré náladě komentoval atmosféru olomoucké kabiny před poslední třetinou Jan Bambula. V sérii je vidět hodně momentů, kdy k sobě hráči po odpískání přijedou a situace ještě dohrávají.

Aktivní je zde dost i Bambula. Jeho nevinný výraz a šikovné ruce klamou, v předkole hraje i prevíta: „Trochu tam je ponorka, snažím se je trochu nasr... Může to změnit celý zápas. Asi na mě averzi trochu mít budou.“ To si pište. V prvním klání ji měl i rozhodčí, jehož napomínání bylo dobře slyšet přes ruchové mikrofony O2 TV: „Bambula, nebavíš mě. Celý zápas mě nebavíš!“

Energie ukázala v obou domácích zápasech velké momenty. Třeba v neděli dostal svůj tým parádně do vedení 2:0 Vít Jiskra. Jiřího Ondruška poslal rychlou kličkou někam na ryby, hned vystřelil. Nádhera! Jenže pak Olomouc ukázala velký návrat do zápasu. „Mohli jsme v sérii vést 2:1 na zápasy my, ale nepovedlo se, bohužel. Třetí bod Olomouci jen tak zdarma nedáme,“ vyhlásil karlovarský kouč David Bruk. Jeho klub na vítěznou sérii v play off čeká od roku 2009, kdy vyhrál titul. Čtvrtý a případný pátý zápas se odehrají na Hané. Pod tlakem je v Olomouci teď hlavně rolbař, nesmí zaváhat jako při prvním utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:13. Koffer, 24:16. Jiskra Hosté: 45:23. J. Káňa, 45:45. Dujsík, 63:14. Ondrušek Sestavy Domácí: Habal (Lukeš) – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Hladonik – Redlich, Koffer, Kohout – Juusola, Kružík, Kofroň. Hosté: Konrád (Lukáš) – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, T. Černý – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Anděl, Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Rozhodčí Jaroš, Šindel – Špůr, Šimánek Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4329 diváků

