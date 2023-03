Pospíšil, těší mě. Jak si tvrďák Komety hledá nové „přátele“. Lakatoše už znal

Když na začátku třetí třetiny drcnul do obránce Willieho Raskoba, jenž pak spadl na vyjetého brankáře Aleše Stezku, strhla se mela. Kristián Pospíšil se bránil ataku Patrika Kocha, dostal pětiminutový trest za rvačku. Hned po návratu do akce vybojoval při brejku přesilovku. „To je Pospecova hra. Je to hráč na všechny strany,“ podotkl jeho parťák Luboš Horký, autor vítězné trefy při triumfu hostů 3:0. Dvě branky dalo Brno na konci do prázdné brány.

S Lakatošem má Pospíšil otevřený účet od prvního střídání páteční partie. Oba jsou horké hlavy, bez emocí hokej nehrají. Když gólman Stezka ležel po srážce na zádech, patřil Lakatoš k prvním mstitelům. Vztek s ním lomcoval, rozhodčím dalo zabrat, aby ho udrželi v mezích. „Bojovali jsme o puk a určitě jsem brankáře nechtěl trefit já,“ přísahal člen druhé brněnské formace. „Viděl jsem to na kostce. Určitě to nebylo od Pospece nic chtěného. Hlavně, že je Stezkič v pořádku,“ řekl Horký.

Prudké reakci protivníka se nicméně Pospíšil nedivil. „Každý si chce bránit svého gólmana. I my. Tak to musí být,“ přijal výzvu k bitce od Kocha. „Všem bije srdce za tým. Za to jsme placení. Emoce jsou na hokeji skvělé,“ upozornil.

Urostlý útočník není z těch, co rozdmýchají vášně a jakmile se to začne strkat, zmizí jako uličník. Rodák ze Zvolena jedná ve stylu: Jo, to jsem byl já. Tady mě máte. „Umí přitvrdit, dát gól, nahrávku. Je to jeho styl hry. I takoví hráči jsou potřeba. Přitvrdí a dají zápasu ráz,“ poznamenal Horký, který se trefil ve vyřazovací části poprvé.

Od Pospíšila se rovněž čekají také góly, asistence. V tom se zasekl. Silný sok mu nedává prostor k ofenzivním rejdům. Důvod ke stresu? Prý ne. „Musím hrát to, co tým potřebuje. Hlavní jsou výhry. Že nemám body? Přijdou ve správnou chvíli,“ věří. „Udělám všechno pro to, aby vyhrával tým, ne já sám,“ dodal uvědoměle.

Série je naprosto otevřená. Holaňův soubor vypadal ve dvou utkáních herně lépe, ovšem soupeř se v sobotu opevnil ve vlastním pásmu a vynikající brankář Dominik Furch ho navedl na vítěznou stezku. „Na mítinku jsme si řekli, co můžeme udělat lépe. Od toho se odvíjela naše hra. Chtěli jsme Domimu pomoct víc než v pátek. Byli jsme zodpovědnější a trpělivější. Bylo to o celé týmové hře, nejen o gólmanovi,“ vyprávěl Pospíšil u šatny vítězů.

S poznámkou, že Vítkovice měly herně mírně navrch, nesouhlasil. Podle něj předvedla Kometa v sobotu přesně to, co chtěla. Zdánlivě pasivní, ovšem účelný defenzivní box. „Play off je někdy o tom, že musíš hrát správně pod tlakem. Myslím, že jsme se to naučili,“ upozornil. „Musíme dělat správné věci ve správném čase. O tom to celé je,“ doplnil bronzový medailista z Pekingu.

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 0:3. Série vyrovnána! Skvělý Furch nepovolil domácím skórovat Video se připravuje ...

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE