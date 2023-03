Zkusili jsme rozluštit Rulíkův tajný návod: takhle nachystal Pardubice

V první řadě je potřeba si ujasnit, jaký plán Pardubice pro čtvrtfinále potřebují namalovat, kde začít. Napadne vás, že se musí koncentrovat předně na olomouckou defenzivu, jak ji překonat? Chyba. Klíč vězí jinde. Abyste partu z Hané uměli porazit, musíte se v první řadě koncentrovat na Musila, Bambulu, Pláška... Tedy na útočníky.

Hlavní zbraň vězí v tom, že z nevýhody umí udělat přednost. V ofenzivě Olomouc nemá vyloženou hvězdu, žádného bombarďáka typu Davida Krejčího. O to lepší je jako celek. Sice hraje odstoupenou obranu, to znamená, že na první pohled jezdíte pořád do plných. Ale útočníci mají dobře nabiflovaný režim, že jakmile vám skočí puk, nepovede se nahrávka nebo dáte hlavu dolů, vyletí napadat. Hned, rychle, agresivně.

Pokud s tím nepočítáte, Olomouc jde do šance. Co se týká zisku puků v ofenzivním pásmu, které vedly ke střele, byl tým Jana Tomajka šestý nejlepší v základní části. Tohle je podceňovaná olomoucká zbraň, ale zásadní. Žádná tuhá defenziva, jak si možná někdo chybně myslí. Ale Olomouc nenechá soupeře rozehrát, nutí ho k chybám, tím je tak nepříjemná.

„Měli jsme dvanáct dní bez zápasu, tak jsme se víc věnovali systémovým věcem,“ pronesl pardubický bek Peter Čerešňák. Když zaslechl termín „školení“, usmál se a kývl: „Přesně! Řešili jsme, jak bychom chtěli hrát, co nám předtím nešlo. Klasika před play off. Ale je to jenom začátek, tak je potřeba víc pokračovat ve své práci.“

Když už to vypadalo, že něco prozradí, zastavil se. „Ani ťuk, už nemluvím, jdu pryč,“ rozesmál se. Taky před play off Radim Rulík pronesl slavné, že co se týká pracovního plánu, nikdo z něj nedostane ani slabiku. Drží to i dál. Třeba k hodnocení druhého zápasu, kdy Pardubice vyhrály 2:0, nepotřeboval ani 20 slov. V kostce? Obecné věty o boji a houževnatosti.

Když analyzujete, jak Pardubice vystavěly svoji hru pro čtvrtfinále? Dva zápasy jsou velmi malý vzorek, abyste mohli definitivně říct, že oproti základní části vidíte velký posun. Ale jeden najdete.