Hon na Sedláka? Rulík: Nikdo to neřeší. Může to dopadnout tragicky

Je to veřejné tajemství, v play off platí dvojnásob. Když hraje Dynamo, cílem soupeře je zpacifikovat Lukáše Sedláka. Někdy v rámci pravidel, někdy za hranou... Důvod je prostý: mít a nemít na ledě pravděpodobně nejlepšího extraligového borce, to je sakra rozdíl, který ovlivní i výkon tak kvalitního mužstva jako Pardubice. Radim Rulík, kouč lídra základní části, jenž se ujal vedení 3:0 ve čtvrtfinálové sérii s Olomoucí, pak poprvé v sezoně téma „hon na Sedláka“ rozvinul.

Mluvil klidně, ne že by to v něm bobtnalo a on si potřeboval postěžovat. Ani to nebylo tak, že by se Radim Rulík rozpovídal sám od sebe. Jen zkrátka odpověděl na dotaz. Na otázku, která se vznáší napříč extraligou od útočníkova prosincového návratu z NHL domů.

Vidíte ten hon na Lukáše Sedláka?

„Probíhá to celou sezonu a nikdo to neřeší. Mám strašný strach, aby to nedopadlo tragicky,“ popisoval kouč Pardubic.

Možná to zní zvláštně, protože to byl Sedlák, kdo ve 21. minutě po faulu na Jakuba Orsavu dostal trest na pět minut plus do konce utkání, ale kontext je jiný.

Stačí se detailně podívat na úterní první třetinu, tam toho třicetiletý forvard schytal fakt hodně. Nicméně je důležité dodat, že souboj u mantinelu s Orsavou, kterého trefil z boku na hlavu místo do ramene, nebyl zaviněn frustrací či oplácením. Spíš shoda blbých náhod.

„Bylo to hodně důrazné, ale neúmyslné. Hráč soupeře se zastavil a zůstal stát, což Sedlák nepředpokládal. Kdyby pokračoval v jízdě, byl to úplně čistý zákrok,“ popisoval Rulík.

Načež se opět vrátil k nervům a odolnosti rozdílového borce. „Potýká se s tím celou sezonu a já ho obdivuju. Všichni po něm vyloženě jdou. Chápu, že je to náš klíčový hráč, ale kdyby ty zákroky byly čisté... Nesmíme se však nechat dostat tam, kde nás oni chtějí mít. Rozhodit, vyprovokovat. Ne. Víme to, vidíme to, ale v zápase je to strašně těžké. Víc to nechci rozvádět, prostě mám strach.“

Mora efektu Sedlákovy absence využila, bohužel pro ni jen na dvacet minut. Než se Dynamo vzpamatovalo a Rulík utřídil sestavu, vstřelila ve druhé třetině dva góly a dostala se do vedení 4:2.

„Hlavně jsme měli pětiminutovou přesilovku a on (Sedlák) chodí na všechno, takže bylo znát, že tam není. Trošku se bez něj hledali,“ uznal olomoucký Jakub Navrátil, jenž právě onu početní výhodu využil brankou po krásném Pláškově pasu.

Psychologickou válku nezapíral. „Ano, dostat se mu pod kůži jsme chtěli. Nějak ho vyprovokovat, něco mu říct... Jsou to klasické zbraně play off. A vidíte, vyprovokoval se sám tím, že zápas pro něj skončil,“ usmál se. Přehnaně fyzickou bitvu však odmítl. „Určitě ho nikdo nechce zranit, to v žádném případě,“ odmítnul rázně Navrátil.

„Nezdálo se mi, že by se tento zápas vymykal těm předchozím,“ popisoval trenér Hanáků Jan Tomajko. „A že v něm bylo víc šarvátek než o víkendu? Šarvátky nejsou tvrdost, plyne to třeba ze skrumáží před gólmanem nebo z emocí. Takové věci k play off patří.“

Stejně jako tresty. Sedlák od šéfa disciplinárky Viktora Ujčíka vyfasoval stopku na jeden zápas. Rulík se tedy musel smířit s tím, že centr elitní lajny nebude ve středu v „plecharéně“ k dispozici. Za vedoucího stavu 3:0 v sérii už se nicméně s tímto scénářem pracuje lépe, než kdyby Pardubice úterní duel nezvládly.

