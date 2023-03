Ohledy stranou. Kváča je zraněný?! Střílejme na nohy, umanul si Hradec

Ohledy na soupeře během play off? Kdepak, ani zdání. Jde o hodně. A pokud má klíčový protivník evidentní zdravotní problém, snažíte se toho maximálně využít. Jako ve čtvrtek večer v Liberci, kde hradečtí hokejisté nemohli nevidět, že se gólman Petr Kváča těžko sbírá z ledu a na vině jsou podle všeho trable s třísly. Domácí jim sami napověděli… Na střídačce Mountfieldu pak měli hned jasno, kam v příštích minutách pálit. Dolů, ideálně prudké svižné šlupky k tyčím. „Jo, něco takového jsme si říkali. Že budeme zkoušet střílet na nohy, aby se (Kváča) musel přesouvat a dělat rozkleky,“ netajil útočník Aleš Jergl, jenž třetí duel čtvrtfinále extraligového play off rozhodl v prodloužení.

Popravdě, nemít v týmu Petra Kváču, Bílí Tygři měli dost možná po sezoně. Jeho pohoda a fazona je úzce propojená s výsledky týmu. Je to on, kdo drží liberecký celek ve hře až do posledních chvil, třebaže před ním to jeho parťákům tolik nejde. Ti se nyní souží v koncovce, především elitní zkušení útočníci a je na Kváčovi, aby ofenzivní deficit dorovnával čarováním v brankovišti.

Ve čtvrtek se to seběhlo dost zvláštně. Kváča po střele Jakuba Lva zůstal ve 43. minutě ležet na ledě, nezvedal se. Na hřiště byl přivolán lékař týmu, aby zjistil, jak je to vážné. Zakrátko ukazoval směrem k trenérovi Augustovi jasným gestem, že problém je nejspíš v tříslech. Čehož si pochopitelně všimli i hosté… „Snad tam ukazovali na tříslo, že si ho tam při nějakém skluzu blbě natáhl...“ podotkl Jergl. Kváča duel dochytal, v 61. minutě po Jerglově gólu však bylo vymalováno. Do hradeckých barev.

Liberec samozřejmě potřebuje, aby se brankářská jednička dala do kupy pro páteční čtvrtý duel od 17 hodin. „V play off je spousta takových zranění, o kterých se neví. K hokeji tohle patří. Uvidíme, kdo v pátek nastoupí,“ pokrčil Jergl rameny.

Hradecký šikula se trefil prvně od 13. února, poté si vybral devítizápasové střelecké volno. „Dlouho jsem gól nedal, ale pořád jsem si věřil, že to protrhnu a jsem rád, že se mi to podařilo zrovna v takový moment. Hráli jsme přesilovku, po vyhraném buly jsem šel doleva na pozici, ve které normálně v přesilovce nehraju, dostal jsem tam puk, vystřelil a propadlo to tam,“ popsal euforickou chvilku.

Hradec po první porážce doma otáčí vývoj a na jeho hráčích vidíte, jak si věří. Aleš Jergl se tím netají. Jeden z důvodů? Je si jistý, že Mountfield je na tom fyzicky lépe. „Celou sérii si to myslíme. Přijde mi, že víc bruslíme a napadáme než Liberec. Pro ně je to těžké. Předtím hráli zápasy, kdežto my odpočívali. Liberec navíc hraje na šest beků, všichni mají kolem dvaceti minut na ledě, což není sranda. Když je zatlačíme, tak je to pro ně strašně složité. Pokud budeme hrát hokej, který po nás trenér chce, věřím, že sérii vyhrajeme!“ troufá si Jergl.

