Daňo ukončil čekání na gól: Když to nepadalo, snažil jsem se pomáhat jinak

Základní část ovládl s 29 góly, v play off byl však až do neděle na nule. Třinecký snajpr Marko Daňo (28) čekal v nynějších bojích o Masarykův pohár osm zápasů na branku. Gólové trápení ukončil až v závěru páté čtvrtfinálové bitvy se Spartou (3:0) trefou do prázdné. „Doufám, že to teď bude fungovat stejně jako v základní části,“ řekl slovenský reprezentant po přiblížení se postupu do semifinále. Víc než gólu si ale cenil vítězství a hlavně ubráněné série oslabení.

Zřejmě velká úleva po ukončení střeleckého trápení, viďte?

(usmívá se) „Samozřejmě jsem rád za ten gól, ale důležitější je výhra. I v předchozích zápasech jsem se mužstvu snažil pomáhat, jak jen to šlo. Když to nešlo góly, snažil jsem se aspoň v oslabeních. Zkrátka být přínosem pro mužstvo. Věřím, že to bude pokračovat a ještě týmu pomůžu udělat poslední a zároveň nejtěžší krok v sérii.“

Řekl byste, že se trochu měnila vaše role v průběhu play off, když góly nepřicházely?

„Je to play off hokej. I když se hráči střelecky daří v sezoně, prostě musí pomáhat i v obraně, blokovat střely, dohrávat souboje a další maličkosti. Pokud se nedaří střelecky, musí jen věřit, že se to zlomí. Mně se to podařilo a doufám, že to bude fungovat stejně jako v základní části. Teď to sice bude ještě velice náročné, ale věřím, že to zvládneme.“

Ve čtvrtfinále se vám podařil skvělý obrat. Díky čemu především podle vás nyní poprvé v sérii vedete nad Spartou?

„Podali jsme úžasný výkon. Měli jsme hrozně moc oslabení, přes dvanáct minut nás zamkli v obraném pásmu, ale zvládli jsme to. Káca (Ondřej Kacetl) byl neskutečný v bráně, klobouk dolů před ním a všemi, kteří na oslabení chodili. Celý zápas byl velmi bojovný. Šli jsme si za tím a věřili jsme, že to v Praze můžeme urvat a s náskokem se vrátit na domácí hřiště a před domácí fanoušky. Musím ovšem pochválit i lidi, kteří podnikli výjezd.“

Je pro vás třetí výhra v sérii i přes celou řadu vyloučení velkou vzpruhou před šestým zápasem?

„Určitě ano. Myslím si, že když ubráníte tolik oslabení, mužstvo to musí nakopnout. Fakt úžasně obětavě jsme to všichni odehráli. Stálo to hodně sil, ale máme den na to, abychom zregenerovali a byli připravení do dalšího zápasu. Věřím, že doma budeme úspěšní, když podáme podobný výkon.“

V sérii jste zatím pokaždé dotáhli vítězství, když z různých důvodů chyběl Tomáš Marcinko.

„Uvidíme, jak se trenéři rozhodnou před dalším zápasem, ale Marci (Tomáš Marcinko) je velký přínosem pro nás. Je shoda náhod, že chyběl u výher, ale na tyto věci nekoukáme. Příště bude k dispozici. Věřím, že bude správně naladěn a pomůže nám možná i vítězným gólem.“

Neplánujete tedy nějaké přemlouvání, aby si dal i pro šestý zápas pauzu?

„Myslím si, že ne. Budeme s ním počítat a už se těšíme, až bude zpátky. Je to velký a důležitý článek našeho týmu.“

Namísto Marcinka nastupuje s vámi a Martinem Růžičkou Daniel Voženílek a vede si víc než dobře. Souhlasíte?

„Vožuch (Voženílek) se v play off chytil. Jde mu to suprově. Věřím, že bude takhle pokračovat i dál. Bojuje, sráží se, dělá černou práci velice dobře a je za to odměnění. Jsme za něj vděční.“