Třesk v Kometě! Nový gólman, odchod snajpra i konec legendy. Bek volí rivala

Předsezonní ambice se (opět) nepovedlo naplnit, hokejová Kometa vypadla ve čtvrtfinále play off a celkově skončí v extralize sedmá. „Úspěch je jedině to, když se zvedne nad hlavu pohár,“ řekl jasně kouč Patrik Martinec po vyřazení od Vítkovic. Jako každý rok dojde v kádru k řadě změn. A významných. Majitel Libor Zábranský údajně chystá investovat do mužstva ještě víc než loni a už opravdu čeká, že se to vyplatí.