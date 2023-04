Postoupí Dynamo, nebo Třinec? Sparta zažehla oheň vs. rozhodne čtvrtá lajna

POLEMIKA | Pardubice vs. Třinec. V neděli se rozjede velká bitva v semifinále Generali Česká play off. Suverén základní části s nejvyššími ambicemi a nadupaným kádrem proti šampionovi posledních tří dokončených sezon. Kdo postoupí? O tom polemizují redaktoři deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Ryšavý a Květoslav Šimek.

Kdo postoupí do finále play off?

Pavel Ryšavý: PARDUBICE

Rozhodne čtvrtá lajna

Třinec nepotřebujete umět přečíst. To není vůbec zásadní věc, dobře víte, jak bude hrát a co se na vás chystá. Abyste ho porazili čtyřikrát, potřebujete mít silnější kádr. Ne kvalitou, ale i fyzicky. Pardubice si postavily tým na play off, mají tak nadupanou sestavu, aby kolos ze Slezska zastavily. K tomu mají ještě obrovskou výhodu v naspořených silách.

Síla Dynama spočívá v tom, že má dvě první formace. Jednu táhne Lukáš Sedlák, druhé šéfuje Tomáš Zohorna. Můžete namítnout, že ofenzivní kvalitou disponovala i Sparta. Jistě. Jenže když jdete dál, Pardubice tým postavily lépe, aby čelily Třinci.

Mají v kádru těžké válečníky, typy hráčů, kteří rozhodují play off z druhé vlny. Tipnul bych si, že klíčovým mužem série se stane Adam Musil, umí se změnit v beranidlo. Nenechá vás dýchat. A jestli to nebude on, tak Tomáš Vondráček, případně Jan Mandát. Pardubice mají nejlepší čtvrtou formaci extraligy. Nemůžete podcenit ani pracovitého Patrika Poulíčka s křídly Robertem Říčkou a Matejem Paulovičem, další nebezpeční hráči.

Sparta selhala při přesilovkách i proto, že Michal Kempný je typem hráče, který od modré čáry střílí nebo posouvá puky. Jan Košťálek s Peterem Čerešňákem s kotoučem dovedou lépe pracovat, pohybovat se. Třinec čeká daleko těžší práce než ve čtvrtfinále a bude i cítit, že má v nohách předkolo.

Květoslav Šimek: TŘINEC

Sparta zažehla oheň

Po výsledkově zpackaném závěru základní části se jim nevěřilo. Mistrovská éra Třince skončila, měla dopředu jasno většina odborné i laické veřejnosti. Zcela upřímně doznávám, i já jsem ve čtvrtfinále play off favorizoval pražskou Spartu. Jenže Oceláři ukázali srdce, zkušenosti, kvalitu i silně zakořeněnou vítěznou DNA.

Sparta v nich znovu zažehla oheň. Jestliže v základní části byli Oceláři týmem několika osobností bez dostatečné podpory třetí a čtvrté formace, v play off to neplatí. Totální nasazení, obětavost, jednoduchost a magnet v brance jménem Ondřej Kacetl. K tomu v záloze zkušený Marek Mazanec.

Když nejlepší střelec soutěže Marko Daňo mluví o tom, že v play off je v prvé řadě rozhodující gólům zabránit, než se za nimi bezhlavě hnát, věříte mu to. Protože je to na ledě opravdu vidět. U všech. Bez rozdílu.

Pardubice jsou o několik pater výš než Sparta. Zkušený kouč Radim Rulík má proti Ocelářům čerstvě zažité play off bitvy s Mladou Boleslaví a k ruce asistenta Marka Zadinu, který byl společně s Václavem Varaďou architektem účelného třineckého stylu. Klíče k třinecké kuchyni má.

Pro Dynamo mluví i lepší vzájemná bilance ze základní části. I tak se Třinec znovu může do finále probít. Tíha okamžiku totiž leží na soupeři. Nikdo do svého týmu nenarval tolik peněz jako ambiciózní majitel Petr Dědek. Semifinále a bronz? To je málo. Oceláři budou útočit ze závětří. Zbraněmi, které fungují. A bude to těžká bitva.

