ONLINE + VIDEO: Pardubice - Třinec. Sedlák se vrací do prvního útoku

Je to tady, začíná semifinále Generali Česká play off! Dnes startuje bitva gigantů Pardubic a Třince. Suverénní vítěz základní části s nadupaným kádrem a největšími ambicemi vs. šampion posledních tří dokonečných sezon Tipsport extraligy. Domácím se vrací do elitní formace Lukáš Sedlák, který si odpykal jednozápasový trest. Hosté sestavu nemění. Kdo postoupí do finále? Napoví už první střet, který začíná dnes v 17 hodin. Sledujte ONLINE přenos a VIDEA z klíčových momentů utkání na iSport.cz.