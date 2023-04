Tahy se Smoleňákem? Řeknu jen no comment. Trenér má kliku, říká Schön

Znali jste ho jako chlapa, jenž se nahlas a ostře ozval pokaždé, když se mu něco nezdálo na chodu extraligy. Vyšlápl si pádně i na šéfy Ligy mistrů. Těm po tvrdé kritice Miroslava Schöna nezbylo, než zvednout odměny zúčastěným klubům. Po nějakém čase jako by zvolnil a utišil obvykle hřmotný hlas. Boss hradeckého Mountfieldu přiznává, že měl v hlavě důležitější záležitosti ohledně financování klubu než samotný hokej. To se teď mění.

Tým kouče Tomáše Martince razantně vstoupil do semifinále odklizením Liberce 4:1 na zápasy a v úterý v Ostravě nakrojí bitvu o finále. V něm se Mountfield ještě neukázal. Cítí velikou šanci, nehledě na to, že po základní části druhé Vítkovice jsou mírným favoritem.

„K soupeři vzhlížím s respektem, vědom si jeho síly a kvalit rozdílového hráče Petera Muellera. Zároveň k semifinále vzhlížím s velkými nadějemi, i v sezoně se ukázalo, že Vítkám úplně nevoníme,“ vybavuje si Miroslav Schön střety ze základní fáze, v nichž Mountfield pobral sedm bodů z dvanácti.

Hradec si vážně může věřit. Třeba proto, v jakém stylu vyprovodil soka ve čtvrtfinále. Po bolestivé domácí porážce v první řeži čtyřikrát po sobě slavil. Hotovo, nazdar. První muž hradeckého hokeje netají, že mu pánové v trikotech činí radost. „Čtvrtfinále jsem prožíval v šílených nervech, ovšem s výkony hráčů jsem absolutně spokojený. Klobouk dolů před nimi, s jakou chutí a hladovostí za postupem šli. Pokud ale chceme znovu uspět, náš projev nesmí zvadnout,“ připomíná do kabiny.

„Musíme do toho jít opět ne na sto, ale na sto dvacet procent. Pak můžeme uspět. Sebemenší podcenění situace, soupeře či usnutí na vavřínech může být obrovský problém.“

Potěšilo ho i to, v jakém stylu skočil do série gólman Matěj Machovský. Po první bitvě s Tygry šel do akce a čtyřikrát po sobě zvedal ruce nad hlavu. „Mám z něj radost. V klubu jsem důrazně trval na tom, že musíme mít připravenou kvalitní dvojku, na jejíž straně je i štěstí. Volba na toto jméno mi přišla dobrá, počítal jsem s Machym jako s klasickou dvojkou a nyní jsem mile překvapen. Zároveň je třeba říci, že Kivi (Henri Kiviaho) nic nezkazil. Volba brankářů je vždy na Robertu Horynovi, aby on rozhodl, kdo z dvojice podá lepší výkon,“ líčí Schön.

Jediné téma, při němž se zasekne, se pojí s mazákem Radkem Smoleňákem, kterého kouč Martinec využívá střídavě. Nebavíme se tu o tuctovém hráči, nýbrž o dlouholetém kapitánovi, jenž strhává pozornost. Choulostivá situace, ne že ne.

„Radek toho pro klub odvedl hodně a patří mezi výrazné postavy Mountfieldu. Jenže sezonu měl od začátku hrozně těžkou, trápila ho zranění. Věděl to on, věděl to i tým, že není v nejlepší formě,“ popisuje Martinec. „Naskočil nám do zápasů v závěru, ale většinu sezony jsme odehráli bez něj. Vždycky je těžké dát takového hráče mimo hru. Ale myslím, že to bylo správné rozhodnutí,“ vrátil se kouč k dění po prvním duelu s Tygry, kdy se rozhodlo, že do druhého Smoleňák nenastoupí, ačkoli i řada jiných hráčů nepřesvědčila. Situace se opakovala před čtvrtým utkáním. „K tomu řeknu jen no comment,“ reagoval Schön a po vteřině dodal: „Trenér má kliku.“

Pokud ji nyní bude mít i Hradec a půjde si tvrdě za svým, dost možná se dočká dalšího postupu. A co třeba proti Pardubicím? „Tak daleko se nedívám, ale takové finále by bylo nádhera,“ zasní se šéf klubu.

