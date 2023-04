Mistr střelců Daňo pálí v play off, ale netrefuje se: Hlavně gól nedostat!

Na pohár pro nejlepšího střelce soutěže už se brousí jeho jméno. V play off se však třinecký útočník Marko Daňo trefil z jedenácti zápasů jenom jednou. Do prázdné branky ve čtvrtfinále proti Spartě. Osmadvacetiletý útočník ve vyřazovacích bojích vše podřizuje týmovému úspěchu. Skvělý je v oslabeních, podstupuje hromady soubojů. Platit to bude i pro čtvrteční třetí semifinále Generali ČP play off od 17 hodin proti Pardubicím. Po úvodních bitvách je stav 1:1 (2:4, 3:0).

V základní části nasázel Marko Daňo 29 gólů. Titul pro krále střelců vyhrál jako pátý hráč v historii třineckého klubu, před ním se to povedlo Janu Markovi (32 gólů, 2002/03), Martinu Růžičkovi (40, 2012/13), Eriku Hrňovi (26, 2014/15) a Matěji Stránskému (33, 2020/21).

Nedá se říct, že by v play off z palby polevil. Naopak, nikdo z celé ligy si nepřipsal větší počet střel na brány soupeřů. Proti Litvínovu, Spartě a Pardubicím se z 34 Daňových ran zatím ujala pouze jediná – do prázdné brány při power play. K tomu přidal tři nahrávky.

„Snažím se každý zápas dělat to samé, dostávat se do šancí,“ krčil slovenský reprezentant rameny po vítězném duelu v Pardubicích. „Šel jsem třeba sám na bránu, bohužel jsem to blbě trefil, chtěl jsem to dát pod vyrážečku a trefil se do betonu. Ale já věřím, že další šance přijdou a že mi to tam konečně začne padat. A začnu mužstvu pomáhat i v tomto aspektu hry. Jenom je třeba nadále věřit a dělat ty samé věci pořád dokola. Jednoho dne se to zlomí.“

Daňo si uvědomuje, že tým jeho góly potřebuje. Bezesné noci ale nemá. Při loňském zlatém tažení se za 12 zápasů trefil pouze třikrát, přesto byl výraznou oporou mistrovského týmu. „Dobře víme, jakým způsobem jsme titul získali,“ popisoval Daňo. „Myslíme v prvé řadě na to, abychom gólům zabránili. Góly dáme, ale je třeba jim zabránit. Všichni jsme takto nastavení, abychom mužstvu pomohli maličkostmi, které jsou v konečném důsledku velmi důležité.“

Pochopitelně doufá, že k týmové dřině postupně přidá i branky. „Teraz mi to tam nepadlo, ale věřím, že se opět nakopnu a pomůžu mužstvu i tímto způsobem. Že nějaké moje góly padnou. Ale důležité je vítězství. Nezáleží na tom, kdo body dá.“

V minulém duelu si třineckého útočníka ve středním pásmu našel řízný bek David Musil . Trefil ho ramenem do hlavy, Daňo se těžce sbíral z ledu. Oceláři poslali podnět Disciplinární komisi, ale Viktor Ujčík dodatečně Musila netrestal.

„Otočil jsem se, puk byl v útočném a najednou byl Fery (David Musil) přede mnou se svým ramenem,“ glosoval střet Daňo. „Dostal jsem to na hlavu, naštěstí jsem v pořádku. Fery je tvrdý hráč, je třeba na to dávat pozor.“

