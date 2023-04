Vítkovické emoce v play off: oheň, soud, rozpáraný obličej i kudla v kapse

Hořící stadion, mistrovský pohár na střídačce, soud s rozhodčím Petrem Bolinou nebo kudly otevírající se v kapse. Vypjaté série play off nabízí hromady emocí. Nadávající vítkovický šéf Aleš Pavlík po druhém semifinále Generali ČP play off s Mountfieldem HK (2:3p) k nim přidal další z kapitol. Připomeňme si pár předchozích sérií Vítkovic, ve kterých „tekly nervy“. A vzpomíná se na ně dodnes.

Ten pohár si vezměte!

(1993, finále se Spartou 1:3)

Poslední federální ročník, ve finále Sparta s Vítkovicemi. Nesmiřitelní rivalové. Emoce přiživila záhadná střevní viróza, po které lehnul prakticky celý tým Vladimíra Vůjtka. V průběhu posledního zápasu naštvaný vítkovický šéf František Černík donesl mistrovský pohár na střídačku Sparty.

„Já za to ani nedostal pokutu, protože všichni viděli, co se děje,“ vzpomínal po letech Černík. „Z Prahy jsme si odváželi infekci, na tréninku jsme měli čtyři hráče, chtěli jsme zápas odložit, posunout. Ale prý už to bylo naplánované v televizi a řekli nám, že si máme vzít dorost. Nešlo s tím hnout, museli jsme hrát, to mě taky naštvalo. A v tom posledním zápase jsme pořád hráli ve třech, viděl jsem pohár, tak jsem ho vzal a předal. Ať už jedou, nešlo vyhrát.“

Legenda vítkovického hokeje František Černík (v červeném) v roce 2020 • Foto Profimedia.cz