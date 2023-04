SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 4:2. Krok od finále! Rozhodl Miškář

Mountfield HK už je jen jednu výhru od historického postupu do finále! Hradec Králové zvládl i třetí semifinálový duel Generali Česká play off proti Vítkovicím a po výhře 4:2 vede už 3:0 na zápasy. Ostravský tým sice dokázal smazat dvoubrankové manko, o hradecký triumf se nicméně postaral v 56. minutě Patrik Miškář, který vstřelil vítězný gól i ve svém druhém startu v play off. Série pokračuje v neděli znovu v Hradci, úvodní buly padne v 16 hodin.