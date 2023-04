Stezka ven, věčný náhradník do akce. Klimeš umí čekat a pak zářit!

Jednou někdo bude první. Jednou někdo v českém play off otočí výsledek z 0:3 a postoupí. Vítkovice věří, že tahle sláva půjde za nimi. Symbolem změny by se pro ně mohl stát brankář Lukáš Klimeš. Poprvé naskočil a hned ukradl první vítkovickou výhru v sérii (2:1). Nechytal jen dobře, chytal báječně. „Uvidíme,“ odvětil trenér Miloš Holaň na dotaz, zda teď bývalá věčná dvojka až trojka Komety zůstane už ve hře. Ale zůstane. Po takovém čísle musí.

Po sezoně se Aleš Stezka s Vítkovicemi rozloučí. Měl výborný ročník, vychytal si pozvánku do reprezentace i laso ze zámoří. Říká se, že by se měl porvat o místo v Seattlu. Po třech porážkách v semifinále svoje eso ale trenér Miloš Holaň posadil na lavičku a do akce vyslal Lukáše Klimeše. Efekt? Stoprocentní. Jeho tým poprvé porazil Hradec a vytřískal výhrou 2:1 naději. A Stezka v sezoně už možná nenastoupí.

Holaň nechtěl rozebírat, proč se rozhodl vyslat do akce druhého gólmana. „Příběh vám řeknu, až skončí celá série. Lukáš chytal fantasticky, ale i mužstvo hrálo před ním velmi zodpovědně, blokovalo střely a k výkonu mu pomáhalo,“ lebedil si. „Cítil jsem z hráčů ohromnou chuť, nechceme končit,“ přidal.

Klimeš se k zápasům prokousává hodně tvrdě, v letech 2013-2022 se snažil probít do sestavy Komety. V nejlepším případě to dotáhl na dvojku. Klub vodil posily, větší jména. A co s odchovancem? Do Přerova. Lehounce připomíná příběh Ondřeje Kacetla, kterého Kometa taky chvíli měla v kádru a on se přes Přerov dostal do Třince. Jenže to trvalo pár měsíců, ne roky.

Klimeš v Brně působil dlouho, léta pracoval za Markem Čiliakem, Karlem Vejmelkou, Markem Langhamerem, Liborem Kašíkem , Jakubem Sedláčkem a Matejem Tomkem. Slušný výčet, co?

A tak zkusil jinou cestu. Před sezonou vyměnil Kometu za Vítkovice. Jenže, do životní formy před ním narostl Aleš Stezka. „Neříkám, že se svou pozicí jsem smířený, ale vzhledem k vývoji sezony jsem ji musel přijmout,“ pronesl po posledním kole základní části v Liberci. Chytil 33 střel ze 34. V závěru sezony slavil třeba i výhru nad Pardubicemi, a když Vítkovice dokonaly svůj jediný úspěch nad Mountfieldem v základní části, stál v bráně taky.

Takže teď dostal šanci v semifinále. Buď s Klimešem zemřeme a skončíme, nebo přežijeme. Tak zněla krutá vítkovická pravda. Přežili, chytal báječně. Měl několik velkých momentů, kdy Hradec partu před ním sevřel a mačkal. Brankář létal od jedné tyče k druhé, kradl góly. Několikrát klečel na jedné noze a tlak pak vydýchával. „Ale ne, on je profík, kondičku má parádní. To zvládne,“ usmál se parťák Patrik Koch dotazu, jestli se nebál, že vyždímaného Klimeše odveze záchranka.

Hradec se s Klimešem trápit nehodlá. „To je čistě jejich věc, že nasadili jiného brankáře. Nevidím mezi nimi rozdíl,“ řekl Jan Eberle, jediný hráč Mountfieldu, který ho v zápase překonal. „My se soustředíme na svůj výkon, sérii máme výborně rozehranou. Věříme, že příště se to povede. Vypracovali jsme si tlak, jen se nám ho nepodařilo zužitkovat. Do úterka to chce zlepšit akorát koncovku,“ suše zahlásil.

Mountfield HK - Vítkovice: Eberle našel místo u přední tyče a snížil, 1:2 Video se připravuje ...

Po utkání vítkovický brankář mezi novináře nedorazil, dopingoví komisaři si ho vybrali na testy, tak do sebe šel lít tekutiny. Ale aby bylo jasno, není zase takový šok, že z lavičky skočil mezi tyče a hned zářil. Umí to. Jako náhradník se naučil s pozicí za dlouhé roky v Brně pracovat. Vždycky říkal, že se chystá na utkání, jako kdyby měl chytat. Dovede se nastavit, že jde do branky, nepoleví v koncentraci ani v přípravě.

„Uvidíme,“ jen odvětil Miloš Holaň na téma, zda i v úterý nastoupí Vítkovice znovu s Klimešem v bráně. Ale dovedete si představit, že ne? Těžko. Dá se čekat, že když bude tým vítězit, tak s gólmanem číslo dva. Každá porážka znamená konec sezony.

Po zápase si s Klimešem nadšeně plácnul i Stezka. Neviděli jste známku rozladění, že najednou zůstal za mantinelem. „Musí se s klukama pracovat, komunikovat. Určitě to nejde udělat tak, abyste řekli, že jeden chytá a s druhým se přestáváte bavit. Všechno je o rozumné komunikaci proč, co a jak. Od začátku sezony nám to s klukama funguje, děláme maximum pro mužstvo,“ vysvětlil vítkovický trenér svůj vztah s brankáři.

Klimeš se za roky v Přerově seznámil i s Martinem Vojtkem, asi nejslavnějším českým záložním brankářem, který tuhle roli dlouho plnil v Třinci a proslavil se větou, že „i náhradník je jen člověk“. Když na Vojtka přišla s Klimešem před časem řeč, prostřednictvím webu.iSport.cz vzkazoval: „Jestli to bude číst, tak ho moc pozdravuju, skvělý chlap. Moc mu děkuju za cenné rady.“

Možná se hodí pořád.

Vítkovice věří, že by Klimeš mohl znamenat jejich most ke druhé výhře v sérii, pak třeba ke třetí a kdo ví. Pak může přijít útok na zázrak, na první otočku v historii českého play off z 0:3.

Naopak Hradec má jiné představy, logicky. „Nám jedna porážka plány vůbec nekomplikuje. Vést 3:1 v semifinále je skvělé, v pondělí potrénujeme a vydáme se do Vítkovic, kde si pro zbylý bod chceme dojít. Před sérií bychom vedení 3:1 brali všema deseti, je to suprově rozehrané, chybí nám jen ten poslední krůček,“ pronesl Filip Pavlík.

A téma Klimeš? „Určitě chytal dobře, pomohl jim k vítězství. Rozhodli se pro změnu, ta jim vyšla. Takže asi jejich dobrý tah. Ale celkově, oni byli jen o gól šťastnější,“ přidal Pavlík.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:49. Eberle Hosté: 15:51. Dej, 26:39. Dej Sestavy Domácí: Machovský (Kiviaho) – McCormack, Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík (A), Rosandić – Werek, Miškář, Eberle – Kev. Klíma, Lalancette, Perret – Okuliar, Zachar, R. Pavlík – Smoleňák (C), Štohanzl, Pilař – Chalupa. Hosté: Klimeš (Stezka) – Grman, Mikuš, L. Kovář, Koch, J. Stehlík, Gewiese, Prčík – Mueller (A), Krieger, Jarůšek – Lakatoš (C), Dej, Bukarts – Kalus, Kotala, L. Krenželok (A) – Lednický, Chlán, Fridrich. Rozhodčí Jeřábek, Pražák – Ondráček, Špůr Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 6 890 (vyprodáno) diváků

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE