Hradec je poprvé ve finále, Vítkovice historii nepřepsaly. Holaň: Bolestivé

Ne, Vítkovice to nedokázaly… A teď jim je do breku. Sport někdy bývá krutý. Ostravští hokejisté srovnali stav semifinálové série z 0:3 na 3:3 a měli kupu šancí vstoupit do ligové historie premiérovým převratem. Euforie však míří do Hradce Králové, kde prvně zažijí titulový boj. Mountfield vyhrál sedmý duel 2:1 gólem Olivera Okuliara v 79. minutě při své první přesilovce. Finále sobotních vítězů s Třincem startuje v úterý na východě Čech.