Krejčíková nezvládla souboj šampionek. Sokyně se při mečbolu zranila a padla k zemi

Krejčíková se radovala z wimbledonského titulu loni, Andreescuová získala svůj největší titul už v roce 2019 na US Open jako devatenáctiletá. Nyní se proti sobě tyto těžké váhy světového tenisu postavily už v prvním kole v Montrealu.

Devětadvacetiletá česká tenistka se propadla na žebříčku WTA až na 80. příčku a v prvním kole v Montrealu ji čekala jedna z nejsilnějších soupeřek, které mohla dostat. Andreescuová je sice až 187. v rankingu, ale toto umístění neodráží její schopnosti, když je fit.

Do Montrealu navíc přicestovala jako nová vítězka Hopmanova poháru po boku Felixe Augera Aliassima. Byl to vlastně vyrovnaný zápas, ve kterém se mohlo zdát, že má Krejčíková i navrch.

Tragické proměňování brejkbolů

Jenže brněnská rodačka doplatila na tragické proměňování brejkbolů. Kanaďanka jich nabídla hned třináct, ale Krejčíková proměnila jediný. Sama pak udržela podání z osmi brejkbolů jen proti pěti z nich.

V desáté hře druhého setu si pak Andreescuová za potlesku publika vypracovala mečbol, jenže ve výměně podkouzla a padla na zem s bolestivou grimasou. Evidentně to odnesl levý kotník. Přispěchala za ní i Krejčíková. Tou dobou už Kanaďanka sahala po výhře, ale ještě postup jistý neměla.

Game ale nakonec přes veškeré vypětí doservírovala zhruba po osmi minutách, kdy byla ošetřována. K postupu jí pomohly nepovedené returny české hráčky.

„Na konci jsem měla veliké štěstí. Jenže to, co se stalo předtím, bylo nešťastné. Nevím, co k tomu vlastně dodat,“ soukala ze sebe Andreescuová po utkání, jako by tušila, že postup má sice v kapse, ale kdoví, jestli do druhého kola vůbec nastoupí. Navíc tam čeká velké jméno. Světová pětka Mirra Andrejevová z Ruska.