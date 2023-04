POLEMIKA: Třinec, nebo Hradec? Zkušené jádro vs. tým, co hraje jinak

POLEMIKA | Finále play off Tipsport extraligy je tady! Kdo čekal, že se v něm utkají znovu třinečtí Oceláři s finálovým novicem z Hradce Králové, možná by si měl vsadit v loterii. Hokejoví experti iSport.cz Pavel Ryšavý a Květoslav Šimek se v polemice přou, který ze soupeřů nakonec získá titul.

Pavel Ryšavý: MOUNTFIELD HK

Hlavní výhoda: jsou jiní

Možná tady čekáte rozbor, proč Hradec v závěru základní části Třinec porazil, takže na něj vlastně umí. Tak ten nedostanete. Oceláři se prokazatelně změnili, s nadsázkou můžete říct, že v play off jsou všichni hráči o pět centimetrů vyšší, rychlejší a brankář Ondřej Kacetl doslova sežere skoro každý puk, který letí kolem. Ale stejně má Mountfield šanci slavit titul. Proč?

Jeho výhodou je, že hraje jinak. Kdyby praktikoval „normální“ extraligový hokej, už v play off skončil. Dopadl by nějak jako Olomouc, každý by ho chválil, že hrál svoje maximum, víc se prostě nedalo. Liberec partu nadšených válečníků ale porazil, říkalo by se.

Kouč Tomáš Martinec (správně) tvrdohlavě lpí na své hokejové vizi, že obrana začíná daleko od vlastní branky. Jeho tým skvěle bruslí, k tomu má i skvělou kondici, když si promítnete, celé semifinále. Ale hlavně mu vyrostla do třineckých výšin psychika. Kabinu semkly vleklé zdravotní potíže během sezony. Z hráčů se stal tým, který drží Martincův systém.

Cítíte nadšení z hokeje, který Mountfield hraje. Abyste s něčím jiným mohli uspět, hráči musí zadané taktice do puntíku věřit, pak ji začnou plnit. A to se stalo. Hradec nemá nejlepší individuality v lize, ale hraje jinak, než velí trend týmů, které rozpočtem padají do druhé půlky žebříčku. Navíc je tady jeden bonus. Už dva dny Mountfield nehrál prodloužení, bude fit!

Květoslav Šimek: TŘINEC

Oceláři znají cestu

Znají cestu ke zlatu. Oceláři už v sériích proti největším favoritům soutěže dokázali, že tři mistrovské tituly a pět finálových účastí v řadě za sebou rozhodně nejsou náhoda. Zkušené jádro třinecké kabiny zná recept na úspěch.

Nejvýraznější osobnosti Martin Růžička, Petr Vrána, Vladimír Dravecký, Milan Doudera, Andrej Nestrašil nebo Tomáš Marcinko nedovolí nikomu kolem sebe z přísného nastavení polevit. Něco vypustit, ošulit. Všichni v sobě mají pevně zakódováno a zautomatizováno, jaké zdánlivé maličkosti vedou k celkovému úspěchu.

Pozor! Stejně jako Sparta ve čtvrtfinále a Pardubice v semifinále bude i hradecký Mountfield v nadcházející sérii favoritem. Jakkoliv to zní u trojnásobných mistrů zvláštně a přestože Hradečtí poměrně hlasitě mluví o tom, že jasným favoritem je Třinec.

Faktem je, že postavení v tabulce po základní části i vzájemnou bilanci (4:1, 3:2p, 3:4, 1:2) má lepší tým Tomáše Martince. Výrazně lepší byl i při srovnání výsledků v Champions League, Mountfield má kvalitu i sílu. Pro Oceláře mluví zkušenosti. Zatímco Hradečtí budou finálovou atmosféru zažívat poprvé v historii, pro Třinec je to svým způsobem rutina. Hráči znají úskalí i nástrahy posledních bitev sezony.

Žádná novinka to není ani pro trenéry Zdeňka Motáka s Vladimírem Országhem. Moták hrál o zlato už s Vítkovicemi (2011) a Spartou (2016). Országh dovedl ke dvěma titulům Banskou Bystrici (2017 a 2018) a jako hráč má zlato z mistrovství světa (2002). I tam je síla Třince.

