Hvězda i rošťák. Pospíšil o Kometě či bratrovi v NHL. Proč není v repre?

Play off bez Kristiána Pospíšila (27)? Nuda. Ale žádný strach, slovenský divoch v sestavě Komety pro čtvrtfinálovou sérii s Litvínovem chybět nebude. Těšte se na jeho kousky, příval energie. Ránu rozdá, dvě přijme, zúčastní se většiny potyček. Navrch nejspíš dá nějaký gól a další nezištně připraví. „Máme velmi dobré mužstvo na úspěch,“ tvrdí jeden z trumfů brněnského souboru v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Na „Pospece“ lidi v Brně chodí. Když nedá do hry emoce on, tak už nikdo. V bitvách o titul jeho důležitost ještě stoupne. Pokud Kristián Pospíšil udrží nervy a bude se koncentrovat jen na ryze hokejovou součást svého výkonu, může být rozdílovým borcem v každé sérii. A třeba konečně přesvědčí i stavitele slovenské reprezentace, aby ho vzali před MS zpátky do kádru. Ze zámoří mu bude držet palce jeho čtyřiadvacetiletý bratr Martin, válící první rok za Calgary Flames.

Jaká bude vaše role v play off?

„Chci pomoct týmu, abychom vyhrávali. Svou dravostí, hokejovostí. V našem kádru je spousta hráčů, kteří chtějí něco dokázat. Z mého pohledu máme velmi dobré mužstvo na úspěch.“

Od začátku sezony jste se posunul v otázce disciplíny. Už nebýváte zbytečně vylučovaný. Čím to?

„Řekněte mi jeden příklad, kdy jsem byl zbytečně vyloučený.“

Určitě by se dal najít.

„Věřte tomu, že byste nenašel žádný.“

Dobře, nebudeme se dohadovat. Nicméně v poslední době chodíte na trestnou méně než dřív. Musel jste na sobě zapracovat ne?

„Jak už jsem říkal, chci pomoct týmu na ledě. Góly, body, týmovou hrou. Na trestné lavici bych mu nepomohl. Teď začíná období, kdy jde o všechno. Chcete udělat úspěch, vyhrát pohár.“