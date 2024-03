Akce kulový blesk i „záložník“, Sparta měla namále. Rychlovský varuje

Bude hrát, nebude? Bude! Důležitá postava Bílých Tygrů Jakub Rychlovský, který v základní části napočítal 46 bodů v 51 zápasech a během předkola s Olomoucí se podílel na obratu v sérii z 0:2 na 3:2, se dokázal vykurýrovat hned pro první čtvrtfinálovou partii se Spartou (2:3 po nájezdech) . Jeho schopnosti by ostatní liberečtí parťáci zastupovali jen těžko. V pátek se to ukázalo hned v první třetině. „Odehrál velmi dobrý zápas. Byl stoprocentně připravený,“ řekl o svém svěřenci trenér Filip Pešán.

Rovných 195 centimetrů, nejvíc z celého týmu. K tomu natažená ruka téměř ke stropu haly. Pořád málo… Obranná snaha Michala Moravčíka v prvním čtvrtfinále přišla vniveč. V 11. minutě se marně sápal po kotouči, který na vidle nabral Oscar Flynn. Puk propadl až na čepel Rychlovského, chytře skrytého za zády sparťanského habána.

Domácí zadák se jen marně ohlédl, poziční chyby okamžitě litoval. Liberecký kat si přichystal sebevědomé zakončení k levé tyčce, které už nedokázal brankář Jakub Kovář zastavit. Důrazné varování, že tenhle muž rozhodně není out.

Přitom Pražané soupeře ze severu ždímali. Pálili ze všech pozic, důrazně přistupovali k soubojům. Nenechávali mnoho prostoru ke vzdoru. Ojedinělý přešlap smazal vše, co do té chvíle budovali.

„Sparta měla tlak, ale vyloženou šanci ne,“ hodnotil vstup do utkání Rychlovský. „Hráli po obvodu, my jsme pak udeřili, pomohlo nám to. Věděl jsem, že obránce na to asi nedosáhne, netušil jsem, jestli to není ofsajd, ale slyšel jsem rozhodčího, jak křičí: Hraj! Takže jsem jel.“

Paradoxně právě Rychlovský mohl páteční snažení Bílých Tygrů sledovat jen z civilu. Třebaže přispěl gólem k vítězství v rozhodujícím pátém klání předkola proti Olomouci, přišel ke zdravotní újmě, když ho v souboji zranil Jan Švrček. Dělaly se mu mžitky před očima, musel z ledu. Přesto se zvládl během tří dnů posbírat, a znovu tak vytvořil důležitý díl skládačky Pešánova týmu.

„Odstoupil po zákroku na hlavu, protože se necítil připravený pokračovat, ale byl to asi nějaký krátkodobý otřes. Kuba si dva dny odpočinul, nastoupil do tréninku, byl stoprocentně nachystaný,“ odkryl hlavní trenér.

Stále teprve dvaadvacetiletý expres pak znovu ukázal, že jeho pětinásobné povolání do reprezentačního výběru Radima Rulíka nebylo náhodné. Svým „blietzkriegem“ dokonale šokoval namlsanou Spartu a potěšil fanoušky hostů, kteří zaplnili svůj sektor.

„Hráli jsme celý zápas dobře, občas nás Sparta zatlačila, ale ve spoustě případů také my ji. V play off je jedno, kdo dává góly, hlavně když hrajeme všechny lajny to, co chceme. Sparta s námi může mít obrovské problémy,“ předeslal Rychlovský další vývoj série.

Liberec proti favoritovi volil poměrně opatrný přístup. Bránil z velké hloubky, například Tomáš Filippi se pravidelně zatahoval mezi kumpány z defenzivy a fotbalovou terminologií působil na postu záložníka. Právě tímto způsobem v úvodní třetině založil přečíslení, při němž Martin Faško-Rudáš mohl zvýšit už na rozdíl dvou branek, nicméně ztratil rovnováhu a nedal. I vlivem faulu zadáka Jakuba Krejčíka.

„Je to jedna z taktik, kterou chceme hrát. Ale občas to bylo nahoru dolů, měli jsme spoustu střídání v jejich pásmu. V nájezdech už byla Sparta šťastnější,“ smutnil jeden ze střelců utkání.

Pražanům se začalo výrazněji dařit ve druhé části. Její nátlak byl neúnosný, po přestupku Ronalda Knota zařídil čistý průstřel Jakub Krejčík, když využil parádní clony Romana Horáka. Ještě veseleji domácí juchali zásluhou Davida Vitoucha, který se zorientoval v sérii kulečníkových odrazů a v čase 30:08 dokonal otočku ve skóre.

Hotovo, vymalováno? Ne tak docela. Tlačítko na ničivém stroji na svou stranu totiž v poslední části přepnul tým Filipa Pešána. Ve 47. minutě měl Kelly Klíma obří šanci na srovnání, to ještě puk minul branku. Jenže hosté se nevzdali, 115 sekund před závěrečnou sirénou tečí překonal Kováře Michal Bulíř. Kotouč se došoural těsně za čáru, Jani Lajunen už požár neuhasil.

Intenzivní prodloužení mohli Liberečtí utnout v přesilové hře, jenže brankář Sparty se tentokrát zcela vyznamenal. Dva zákroky z kategorie úchvatných značily, že se Pražané drželi ve hře. A nájezdy už byly v jejich režii. V první sérii proměnil Aaron Irving, definitivní tečku za výsledkem obstaral Roman Horák. Na Kováře si střelci zpod Ještědu nepřišli.

„Dvě minuty před koncem prodloužení jsem byl sám před bránou, když se v proměňování šancí zlepšíme, budeme úspěšnější. Měli jsme dvakrát půlku prázdné brány, gólmani byli skvělí na obou stranách,“ uznale pokýval Rychlovský.