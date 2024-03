Boleslav tuní kádr. Přijít má sparťan i Čech ze Švýcarska. A Lakatoš?

Na stadionu třinácté Mladé Boleslavi momentálně na žádné velké emoce nenarazíte. Vyvanuly s brzkým opuštěním extraligové sezony. O to větší šrumec probíhá v kancelářích Bruslařů, kde se kreslí sestava pro příští ročník 2024/25. Jedno je zřejmé a patrné. V klubu už rozhodně nechtějí opakovat poslední ročník, kdy to dlouho zavánělo i pádem do boje o holé přežití. Jaká jména jsou na cestě do města aut?