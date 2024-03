Rychlovský zářil, ale střet ho poslal mimo: Byl to mžik. Snad Spartu stihnu

Neskrývaná radost libereckého trenéra Filipa Pešána po postupu do čtvrtfinále play off • Michal Beránek / Sport

Stihl být klíčovým mužem, jenž obstaral vedení v pátém rozhodujícím duelu extraligového předkola. Liberecký útočník Jakub Rychlovský ve třetí minutě gólem začal skládat Olomouc, navíc po faulu na něj odešel do kabin Jan Švrček a Tygři z nabídnuté přesilovky zvýraznili vedení na 2:0. Jenže taky tím poslali lídra ofenzivy pryč ze zápasu. Nejlepší střelec základní části to ještě zkraje druhé třetiny zkusil, ale hlava byla proti. Bude fit na čtvrtfinále se Spartou? „Věřím, že ano,“ přeje si vroucně před pátečním startem.

Vstup do zápasu v podobě dvougólového vedení do pěti minut asi nemohl být lepší, že?

„Jo, vstup do zápasu jsme měli výborný už v obou utkáních u nich a říkali jsme si, že do toho musíme vstoupit i doma úplně stejně. Povedlo se nám to na výbornou. U mého prvního gólu se mi na útočné modré podařilo soupeři sebrat puk, trochu mu to tam skočilo, nadzvedl jsem mu hokejku, šel jsem sám na bránu a naštěstí to tam spadlo.“

Po faulu na vás přišel druhý gól, ale už bez vás na bojišti. Jak se střet s Janem Švrčkem stal z vašeho pohledu?

„Vypadl puk ze skrumáže, prohodil jsem ho Oscaru Flynnovi, pak už jsem jen viděl, jak na mě letí jejich obránce, byl to mžik. Nestihl jsem zareagovat, trefil mě a dopadlo to, jak to dopadlo… Byl jsem trošku mimo, naštěstí mě hlava tolik nebolela, jen jsem cítil zatuhlý krk. Věřil jsem, že to bude dobrý. Ale měl jsem mžitky před očima, chtěl jsem tomu dát čas. Jakmile jsem se zklidnil, věřil jsem, že to na ledě bude dobrý, ale po odehrání dvou střídání, jak jsem se rozproudil, to dobrý nebylo. S trenéry a doktory jsme se dohodli, že to radši necháme být a půjdu ze zápasu dolů. S hlavou to nikdy není sranda.“

Právě. Zranění hlavy bývají dost nečitelná, věříte, že na čtvrtfinále budete v pohodě?

„Teď už se cítím v pohodě. Nevím, co to udělá, až se trochu rozproudí krev, ale hlava mě nebolí, za krkem to ztuhlé nemám, ani mžitky už nemám. Jen z levé strany jsem měl trochu horší periferní vidění, nedokázal jsem zaostřit. Ale pocitově jsem byl spíš otřesenej, než že by šlo o otřes mozku. Doufám, že bude všechno v pohodě a budu na pátek připravený. Ve středu si dáme s doktorem vědět a podle toho budeme postupovat.“

Do čtvrtfinále jste prošli těžkou cestou. Není to nakonec benefit, protože jste poznali sami sebe? Dokázali si, čeho jste schopni.

„Po druhé porážce jsem tady mluvil o nutnosti ukázat týmových charakter. To, co jsme šatně jeden jak druhý předvedli, to je něco neuvěřitelného… Takhle stmelený tým jsem dlouho neviděl. Je obrovská radost stát po boku ostatních kluků. Chci dál vidět, jak jeden druhému přejeme a táhneme za jeden provaz. Pokud budeme v tomhle duchu pokračovat, můžeme být úspěšní. Ukázalo se, jaké neuvěřitelné lídry máme.“

Jde v takovém nastavení držet i dál?

„Jednoznačně. Naši lídři mají obrovské zkušenosti s těmito zápasy, patří jim velký dík, že nastavili v kabině jasnou hierarchii, jasný směr, kterým se budeme udávat. Všichni jsme za nimi šli, plnili vytýčené věci do puntíku. Pokud k tomu každý přidá to, co má, může to fungovat. Doma jsme podali podprůměrné výkony, ale věděli jsme, že není nic ztracené a že můžeme dát tři vyhraná utkání po sobě. A my je všichni dali! Jdeme dál.“

Co říkáte na Spartu a co na ni vymyslíte?

„Se Spartou jsou to historicky třaskavé boje. Pokud budeme pokračovat ve stejném duchu, může se nás bát každý soupeř v lize. Maximálně se připravíme, zregenerujeme a půjdeme do toho.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:48. Rychlovský, 04:47. Filippi, 35:26. Zachar, 54:08. Vlach Hosté: 19:52. Řezníček Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Knot, Ivan, Melancon, Derner, Budík, Aubrecht – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Rychlovský, A. Najman, Flynn – Birner (C), Bulíř (A), Hawryluk – Zachar, Šír, Kel. Klíma. Hosté: Sedláček (Konrád) – Sirota, Rutar, Ondrušek (C), Řezníček, Škůrek, Rašner, Švrček – Káňa, P. Musil, Orsava – Kunc, Macuh, Navrátil – Kusko, Nahodil (A), Bambula – Anděl, Knotek (A), Chmielewski. Rozhodčí Hribik, Jeřábek – Ondráček, Thuma Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 7286 diváků

