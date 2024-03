Kassian? Kdo si myslí, že se v extralize jen vyprdí, brutálně narazí

Nejnovější díl podcastu Zimák řeší i konec Zacka Kassiana. Původně to byla přestupová bomba, ale nakonec se z angažování někdejšího dlouholetého hráče NHL vyklubalo fiasko. Kanadský útočník přicházel za zvuku fanfár a Spartu opouštěl zadním vchodem.

Proč? „Přijel sem ve stavu, jako kdybychom Afričana učili bruslit,“ pustil se diskutér Radek Duda do někdejšího bodyguarda Connora McDavida. „Kluci na Spartě si s ním dali práci, aby ho dostali zpátky do formy. Naložili mu finance, trenéři se mu věnovali. A on si před play off…“ nedořekl při zmínce o porušení životosprávy. „Z jeho strany totální neprofesionalismus,“ doplnil Duda.

Kassian není prvním ani posledním zámořským hráčem, jenž v českém hokeji narazil. „Kluci z Ameriky a Kanady si myslí, že tady žijeme na stromech. Extraliga je těžká liga. Jestli si někdo myslí, že se sem přijede vyprdět, brutálně narazí,“ říká v Zimáku.

A co na to Zbyněk Irgl s Jakubem Lvem?

Jaká aktuální témata a otázky řeší nový Zimák: